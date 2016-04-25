Как провести Страстную неделю - Митрополит Антоний

У православных христиан сегодня начинается последняя неделя Великого поста - Страстная седмица.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, на Страстной седмице управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) призвал православных украинцев сосредоточиться на духовном значении этих дней, а не на бытовых вопросах, связанных с подготовкой к Пасхе.

«На Страстной неделе Церковь вспоминает самые важные моменты последних дней земной жизни Иисуса Христа. Слово «Страсти» в переводе с церковнославянского означает «страдания». Конечно, подготовка к празднику Пасхи предусматривает и уборку жилища, и приготовление пищи. Но за этими хлопотами многие люди не посещают богослужений Страстной седмицы. А ведь в эти дни важнее всего сосредоточиться на молитве в храме. На Богослужениях вся Церковь переживает евангельские события, связанные с каждым днем недели. Эти события имеют отношение к каждому человеку, и способны изменить его жизнь», – подчеркнул митрополит Антоний.

«В Великую Среду мы вспоминаем предательство Иуды. В Великий Четверг Господь установил Таинство Причастия, после чего молился в Гефсиманском саду и отдал себя воле Божией. В Великую Пятницу Христос был распят на Кресте, предал дух Свой в руки Бога Отца и был погребен. В Великую суботу все молчит в ожидании воскресшего Христа. Господь сошел в ад, вывел из преисподней Адама, Еву и всех праведников», - напомнил митрополит.

Управделами УПЦ подчеркнул, что богослужения Страстной недели способствуют тому, чтобы человек мог трезво оценить состояние своей души и свои отношения с Богом.

«Это поможет каждому осознать свои недостатки, принести настоящее покаяние, даст ту силу, которая необходима для борьбы с грехом. Пасхальная радость может по-настоящему наполнить нас только после очищения, обновления чувств и ума. Поэтому нужно прожить эти дни с духовной пользой, чтобы с радостью встретить светлое Христово Воскресение», – подытожил митрополит Антоний.