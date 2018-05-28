"Чернобыльский" храм Киева в честь Входа Господня в Иерусалим: настоятель прот. Богдан Штым - о празднике и о церкви

24 апреля престольный праздник отмечает столичный храм Украинской Православной Церкви в честь Входа Господня в Иерусалим. Он является частью уникального храмового комплекса Архангела Михаила в Днепровском районе Киева.

Храм посвящен памяти жертв Чернобыльской катастрофы, 30-я годовщина которой наступит через два дня после праздника – 26 апреля.

О престольном празднике и о «чернобыльской» церкви в честь Входа Господня в Иерусалим рассказал настоятель храмового комплекса протоиерей Богдан Штым.

О ПРАЗДНИКЕ ВХОДА ГОСПОДНЯ В ИЕРУСАЛИМ

Это двунадесятый праздник – один из 12-ти самых больших в году. Всегда отмечается в воскресенье, предшествующее Пасхе.

О Входе Иисуса Христа в Иерусалим за несколько дней до Его крестных Страстей рассказывают все четыре Евангелия.

После чудесного воскрешения Лазаря, четыре дня пролежавшего в гробу, почитание Христа в народе сильно возросло. И когда Он, как предсказано было ветхозаветными пророками, подъезжал на осле к иудейской столице, множество народа, пришедшего на праздник, вышло Ему навстречу. Люди стелили перед Ним свои одежды и пальмовые ветви, прославляли Его чудеса и громко приветствовали Иисуса как Царя, который пришел спасти Израиль.

По древнему обычаю, с зелеными ветвями в руках встречали царей-победителей.

Приблизившись к городу, Христос предсказал его гибель. Он знал, что народ отвергнет Его, и Иерусалим будет разрушен.

Войдя в Иерусалимский храм, Господь выгнал оттуда всех продающих и покупающих, опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей. Он говорил им: «Написано: дом Мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников» (Мф 21:12-13).

После этого к Иисусу приступили слепые и хромые, и Он их исцелил.

В то же время иудейские первосвященники, старейшины и книжники искали случая погубить Спасителя, но не могли этого сделать из-за народа, неотступного следовавшего за Иисусом.

Праздник Входа Господня в Иерусалим называется также Неделей ваий (по-гречески – пальмовых ветвей) или Неделей Цветоносной. У народов, живущих в более холодных широтах, этот день называют Вербным воскресеньем – из-за использования вербы, как атрибута праздника, вместо пальмовых ветвей.

О ХРАМЕ

Решение о строительстве храмового комплекса Архангела Михаила было принято в год тысячелетия Крещения Руси. И храм Входа Господня в Иерусалим, построенный в 1991 году, стал первой его составляющей.

Храм был сооружен по проекту известного архитектора, профессора, действительного члена Украинской академии архитектуры Дмитрия Яблонского.

Это первая православная церковь, построенная в Киеве после 1917 года.

Первым ее настоятелем был выдающийся служитель Церкви, духовник киевских священников протоиерей Михаил Бойко.

Община нового храма решила посвятить его памяти жертв Чернобыля. В этом усматривали определенный символизм: по примеру Христа, который шел в Иерусалим на добровольные страдания и смерть ради людей, ликвидаторы аварии на ЧАЭС жертвовали своими жизнями, чтобы защитить сограждан от смертоносной радиации.

Почти одновременно с возведением храма рядом с ним появился мемориал – символическая могила с именами тридцати пяти молодых ребят из пожарной команды, которая первой вошла в горящий 4-й блок атомного реактора. Все они скончались от огромной дозы радиации в московской клинике и похоронены на Митинском кладбище. После реконструкции могил мраморные плиты с именами героев были перевезены в Киев и установлены на кургане у церкви Входа Господня в Иерусалим.

Каждый год в ночь на 26 апреля в 01.24 (время взрыва) над курганом звонит колокол, отбивая число лет, прошедших со дня аварии на ЧАЭС. В траурных мероприятиях традиционно принимают участие представители власти и сотни киевлян.

В 1994 г. храмовый комплекс пополнился первым в Украине храмом-крестильней.

Спустя еще четыре года была построена часовня великомученика Георгия Победоносца – в память о киевских милиционерах, погибших в борьбе с преступностью.

Немного раньше, в декабре 1997 г., освятили архиерейским чином в честь Рождества Христова престол еще одного храма. Первоначально он был задуман как первый этаж собора Архангела Михаила, но из-за нарушения строителями технических норм прошлось оставить храм одноэтажным, а Архангело-Михайловский собор построили рядом. В октябре 2015 года Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную Литургию и чин освящения накупольных крестов собора.

Все эти годы приход живет насыщенной богослужебной жизнью. При нем действует воскресная школа для детей и взрослых.

Храмовый комплекс неоднократно посещали иностранные гости, в частности, государственные деятели европейских и постсоветских стран, представители Поместных Православных Церквей.

Особо почитаемые святыни храма Входа Господня в Иерусалим: икона «Чернобыльский Спас», образ Феодосия Черниговского с частицей мощей и икона Христа Спасителя.

Храм открыт ежедневно с 07.00 до 20.00.

Богослужения совершаются с понедельника по пятницу: Литургия – в 08.00; вечернее богослужение – в 17.00. В выходные дни и большие праздники службы проходят в других церквях комплекса, способных вместить больше прихожан.

Адрес храма: 02105, проспект Мира, 16. Тел. (044) 559-60-40.

Проезд: от ст. метро «Дарница» и «Харьковская» — автобусом № 45.

Центр информации Украинской Православной Церкви - для "УНИАН-Религии".

Фото из архива Сергея Герука

Проект "Престольные праздники столичных храмов" реализуется по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего митрополита Онуфрия.