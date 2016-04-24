Вход Господень в Иерусалим - митрополит Антоний рассказал историю праздника

Православные христиане сегодня отмечают один из двенадцати главных церковных праздников - Вход Господень в Иерусалим.

Как сообщает Центр информации УПЦ, говоря об истории праздника, управляющий делами Церкви митрополит Антоний (Паканич) напомнил о том, что иудеи, пришедшие на праздник Пасхи в Иерусалим, встречали Иисуса Христа как Мессию и великого Чудотворца, а через несколько дней - потребовали Его распять.

"Господь воскресил Лазаря и за несколько дней до крестных страданий вошел в Иерусалим как победитель смерти. Он желает мира и едет в город на ослике. Не царствовать над людьми, а умереть на Кресте. Люди, зная о воскрешении Лазаря, ликуют и кричат Ему "Осанна!", устилая дорогу своими одеждами и пальмовыми ветвями, как встречали тогда царей. «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Но уже завтра, те, кто прославляли Бога, потребуют Его смерти. И Он взойдет на Голгофу, принесет себя в жертву за грехи всего мира, ради спасения всех людей", - рассказал владыка Антоний.

По его словам, это евангельское событие повторяется как в истории человечества, так и в людских судьбах.

"Сегодня, когда кто-то видит перед собой один из возможных путей, казалось бы, благополучной и счастливой жизни, нужно остановиться и задать себе вопрос: тот ли это путь верности Богу, по которому Господь наш Иисус Христос входил в Иерусалим? И честно ответив себе, выбрать правильный путь, целиком доверившись Богу", - сказал управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, что в Украине праздник Входа Господня в Иерусалим в народе называют Вербным воскресением, так как верба одна из первых просыпается после зимы и, по традиции, ее освящают в наших краях вместо пальмовых ветвей.

"В этот день верующие приходят на богослужение с ветками вербы. В храме читается особая молитва на благословение ветвей, после этого вербы окропляют святой водой. По традиции, освящённые вербы верующие хранят в течение года, украшая иконы", - рассказал владыка Антоний.