На Афоне обсудили вопросы монастыря Эсфигмен

В полдень четверга в Афонскую столицу Карею прибыли представители Константинопольского Патриархата. Делегация, возглавляемая митрополитом Милитским Апостолосом в сопровождении митрополитов Силиврийского Максима и Адрианопольского Амфилохия, посетила монашеское государство для обсуждения вопросов, связанных с монастырем Эсфигмен.

Эта монашеская община, занимающая 18-м место в иерархии афонских монастырей, не признает Константинопольского Патриарха законным предстоятелем Святой Горы из-за общения и диалога между Вселенской Патриархией и Римско-католической церковью, начавшегося после встречи Патриарха Афинагора и Папы Павла VI в Иерусалиме в 1964 году.

Еще в начале 70-х годов братия монастыря Эсфигмен прекращает поминать Вселенского патриарха и постепенно отдаляется от участия в управлении делами Святой Горы в Священном Киноте (Священный Собор), как это предусмотрено Уставной Хартией Святой Горы Афонской. Вначале 2000-х Вселенский патриарх объявляет монахов монастыря Эсфигмен схизматиками.

В 2002-м году Священным Кинотом избранна новая монашеская община для монастыря Эсфигмен, временно располагающаяся в афонской столице Карее, по причине того, что монахи, отлученные от церковного общения, отказываются покидать стены Эсфигменского монастыря.

Данная трудноразрешимая проблема требует тонкого дипломатического подхода.

Представители Вселенского патриархата за время своего пребывания на Афоне встретятся со всеми сторонами конфликта, а также членами Священного Кинота.

athos-ukraine.com / amen.gr