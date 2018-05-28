Храм воскрешенного Лазаря на киевском кладбище: настоятель Сергей Алексеевец - о святом и об истории храма

Воскрешение праведного Лазаря Православная Церковь вспоминает 23 апреля, в суб­бо­ту ше­стой неде­ли Ве­ли­ко­го по­ста.

Для киевского храма праведного Лазаря Четверодневного, расположенного на Совском кладбище, Лазарева суббота – престольный праздник.

О святом Лазаре и об истории храма рассказал настоятель – протоиерей Сергий Алексеевец.

О ПРАВЕДНОМ ЛАЗАРЕ

Свя­той пра­вед­ный Ла­зарь, брат Мар­фы и Ма­рии, жил в се­ле­нии Вифа­ния непода­ле­ку от Иеру­са­ли­ма. Господь Иисус Хри­стос ча­сто по­се­щал дом Лаза­ря, кото­ро­го лю­бил и называл Сво­им дру­гом (Ин 11:3,11). Ко­гда Ла­зарь умер и уже че­ты­ре дня про­ле­жал во гро­бе, Гос­подь вос­кре­сил его из мерт­вых (Ин 11:17-44).

После этого пра­вед­ный Ла­зарь упо­ми­на­ет­ся в Евангелии еще раз: ко­гда Гос­подь опять при­шел в Вифа­нию, Ла­зарь ужинал вместе с Ним (Ин 12:1-2, Ин 12:9-11).

Мно­гие иудеи при­хо­ди­ли в это селение и, удо­сто­ве­рив­шись в действительно­сти чудесного воскрешения, ста­но­ви­лись по­сле­до­ва­те­ля­ми Спасителя. За это первосвященники хо­те­ли убить Ла­за­ря.

Согласно Преданию, после Вознесения Господа, когда началось гонение на иерусалимских христиан, Лазарь удалился на остров Кипр. Там он начал проповедовать Христа и был вскоре рукоположен в епископы. На Кипре Лазарь удо­сто­ил­ся по­се­ще­ния Бо­жи­ей Ма­те­ри и по­лу­чил от Нее омо­фор, созданный Ее ру­ка­ми.

По­сле своего вос­кре­ше­ния свя­той Ла­зарь жил еще 30 лет и упокоился на Кипре.

По повелению Ви­зан­тий­ского импе­ра­тора Льва Муд­рого в 898 го­ду часть святых мо­щей Ла­за­ря перенесли в Кон­стан­ти­но­поль. В 1204 г. крестоносцы вывезли мощи в Марсель, где они были утрачены.

Другая часть мощей осталась на Кипре. В храме св. Лазаря в городе Ларнаке находится гроб­ни­ца с над­пи­сью: «Ла­зарь – друг Бо­жий». Мощи святого выставлены для всеобщего поклонения.

О ХРАМЕ

Совки — историческая местность, в прошлом село, в Соломенском районе Киева. В 1618 году эти земли были приобретены Киево-Печерской Лаврой, а в 1656 году — Софийским монастырем. По некоторым данным, кладбище, расположенное в Совках, также датируется XVII веком.

Занимает оно примерно 10 гектаров. На кладбище похоронено немало выдающихся людей. Среди них – руководитель клиники хирургической гематологии и гемостазиологии Института гематологии и трансфузиологии АМН Украины, доктор медицинских наук, профессор и настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (в Киевской городской клинической больнице № 9) протоиерей Михаил Суховий (1946 – 2007), несколько Героев Советского Союза, погибший в зоне АТО Герой Украины, старший лейтенант Евгений Зеленский (1991—2014), солист Киевского оперного театра, Заслуженный артист Украины Андрей Ищенко и др.

Деревянный храм праведного Лазаря Четверодневного на Совском кладбище был построен в мае – июне 2007 года. В течение лета и осени того же года новую церковь украсили и подготовили к проведению богослужений. Рядом с храмом был установлен крест в память жертв Голодомора 1932 – 33 гг.

Первое богослужение (Литургия) состоялось в Неделю Святых Праотец. 2 мая 2009 года Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир освятил храм во имя праведного Лазаря Четверодневного. В память о этом событии он подарил церковной общине икону святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского.

К особо почитаемым святыням храма относится также икона святой блаженной Ксении Петербургской, написанная и подаренная парализованной схимонахиней Рафаилой из Санкт-Петербурга. Известны случаи исцелений от этой иконы. Узнав о них, ризничный храма на Смоленском кладбище, где была похоронена св. Ксения, передал киевскому храму частицу от ее мраморной раки.

Кроме Лазаревой субботы, престольным праздником церкви является день памяти праведного Лазаря Четверодневного – 17/30 октября.

Храм открыт ежедневно с 10.00 до 15.00. Вечернее богослужение в субботу начинается в 16.00, Божественная литургия в воскресный день – в 9.00.

Доехать до храма можно троллейбусом №42 или маршруткой №17 от ст. метро «Лыбедская».

Центр информации Украинской Православной Церкви - для "УНИАН-Религии".

Фото из архива протоиерея Сергия Алексеевца.

Проект "Престольные праздники столичных храмов" реализуется по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего митрополита Онуфрия.