Храм воскрешенного Лазаря на киевском кладбище: настоятель Сергей Алексеевец - о святом и об истории храма
Воскрешение праведного Лазаря Православная Церковь вспоминает 23 апреля, в субботу шестой недели Великого поста.
Для киевского храма праведного Лазаря Четверодневного, расположенного на Совском кладбище, Лазарева суббота – престольный праздник.
О святом Лазаре и об истории храма рассказал настоятель – протоиерей Сергий Алексеевец.
О ПРАВЕДНОМ ЛАЗАРЕ
Святой праведный Лазарь, брат Марфы и Марии, жил в селении Вифания неподалеку от Иерусалима. Господь Иисус Христос часто посещал дом Лазаря, которого любил и называл Своим другом (Ин 11:3,11). Когда Лазарь умер и уже четыре дня пролежал во гробе, Господь воскресил его из мертвых (Ин 11:17-44).
После этого праведный Лазарь упоминается в Евангелии еще раз: когда Господь опять пришел в Вифанию, Лазарь ужинал вместе с Ним (Ин 12:1-2, Ин 12:9-11).
Многие иудеи приходили в это селение и, удостоверившись в действительности чудесного воскрешения, становились последователями Спасителя. За это первосвященники хотели убить Лазаря.
Согласно Преданию, после Вознесения Господа, когда началось гонение на иерусалимских христиан, Лазарь удалился на остров Кипр. Там он начал проповедовать Христа и был вскоре рукоположен в епископы. На Кипре Лазарь удостоился посещения Божией Матери и получил от Нее омофор, созданный Ее руками.
После своего воскрешения святой Лазарь жил еще 30 лет и упокоился на Кипре.
По повелению Византийского императора Льва Мудрого в 898 году часть святых мощей Лазаря перенесли в Константинополь. В 1204 г. крестоносцы вывезли мощи в Марсель, где они были утрачены.
Другая часть мощей осталась на Кипре. В храме св. Лазаря в городе Ларнаке находится гробница с надписью: «Лазарь – друг Божий». Мощи святого выставлены для всеобщего поклонения.
О ХРАМЕ
Совки — историческая местность, в прошлом село, в Соломенском районе Киева. В 1618 году эти земли были приобретены Киево-Печерской Лаврой, а в 1656 году — Софийским монастырем. По некоторым данным, кладбище, расположенное в Совках, также датируется XVII веком.
Занимает оно примерно 10 гектаров. На кладбище похоронено немало выдающихся людей. Среди них – руководитель клиники хирургической гематологии и гемостазиологии Института гематологии и трансфузиологии АМН Украины, доктор медицинских наук, профессор и настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (в Киевской городской клинической больнице № 9) протоиерей Михаил Суховий (1946 – 2007), несколько Героев Советского Союза, погибший в зоне АТО Герой Украины, старший лейтенант Евгений Зеленский (1991—2014), солист Киевского оперного театра, Заслуженный артист Украины Андрей Ищенко и др.
Деревянный храм праведного Лазаря Четверодневного на Совском кладбище был построен в мае – июне 2007 года. В течение лета и осени того же года новую церковь украсили и подготовили к проведению богослужений. Рядом с храмом был установлен крест в память жертв Голодомора 1932 – 33 гг.
Первое богослужение (Литургия) состоялось в Неделю Святых Праотец. 2 мая 2009 года Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир освятил храм во имя праведного Лазаря Четверодневного. В память о этом событии он подарил церковной общине икону святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского.
К особо почитаемым святыням храма относится также икона святой блаженной Ксении Петербургской, написанная и подаренная парализованной схимонахиней Рафаилой из Санкт-Петербурга. Известны случаи исцелений от этой иконы. Узнав о них, ризничный храма на Смоленском кладбище, где была похоронена св. Ксения, передал киевскому храму частицу от ее мраморной раки.
Кроме Лазаревой субботы, престольным праздником церкви является день памяти праведного Лазаря Четверодневного – 17/30 октября.
Храм открыт ежедневно с 10.00 до 15.00. Вечернее богослужение в субботу начинается в 16.00, Божественная литургия в воскресный день – в 9.00.
Доехать до храма можно троллейбусом №42 или маршруткой №17 от ст. метро «Лыбедская».
Центр информации Украинской Православной Церкви - для "УНИАН-Религии".
Фото из архива протоиерея Сергия Алексеевца.
Проект "Престольные праздники столичных храмов" реализуется по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего митрополита Онуфрия.