Духовник духовников Афона прп. Иларион Грузин: жизнь великого подвижника и дипломата

Старец Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря преподобный Иларион Грузин (Канчавели, 1776-1864) отныне включен в месяцеслов. Такое решение было принято на последнем заседании Священного Синода Русской Православной Церкви.

День памяти этого великого Афонского подвижника Церковь будет праздновать 14/27 февраля.

Преподобный Иларион был прославлен Грузинской Православной Церковью 17 октября в 2002 году.

Жизненный путь Афонского старца окончился в Русском на Афоне Пантелеимоновом монастыре.

Сайт благотворительного фонда "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" подготовил для читателей "УНИАН-Религии" материал о преподобном Иларионе Грузине.

До монашества преподобного Илариона звали Иессей. Родился он в 1776 году в семье дворян. Его дядя-монах предсказал Иессею смерть, если мальчика не посвятят Богу. В 6 лет его отдали на воспитание дяде. В 18 лет Иессей поступил в монастырь. Позже, исполняя волю отца - на службу в царский дворец в Кутаиси.

Князь Георгий Церетели, увидев в юноше пламенную любовь к Богу, отправил его в монастырь. По настоянию имеретинского царя святого Соломона II Иессей женился и принял сан пресвитера, став придворным духовником и царским советником. В 1810 году против царя Соломона возник заговор и он вынужденно бежал, прожив еще пять лет. Вдова царя - царица Мария поселилась в Москве и сделала Иессея своим духовником.

В 1819 году Иессей посетил Святую Землю, где Иерусалимский патриарх Поликарп посоветовал ему в Великий Пост жить на Афоне.

Под видом бедного инока он ушел в грузинский монастырь Ивирон (Иверон), а позже – в Дионисиат, где выполнял самые тяжелые работы.

В 1821 году Иессей принял постриг с именем Иларион. Когда в монастыре узнали о том, что бывший царский духовник подвизается простым монахом, весть об этом распространилась по всему Афону, не смотря на то, что старец просил это скрыть.

Преподобного Илариона уговаривали стать духовником и исповедником братии и стали оберегать его от тяжелой работы. Тогда старец оставил монастырь и поселился в пустыни.

В 1822 году турецкий правитель Фессалоники с войском расположился возле Афона и приказал настоятелям монастырей поклониться ему, угрожая разорить Афон. Понимая, о чем идет речь, к паше решили отправить добровольцев, готовых принять мученическую кончину. В это время монахи должны были покинуть Афон и спасти святыни.

От Дионисиата к паше пошел преподобный Иларион с двумя монахами. Выяснилось, что паша родился в Абхазии, в семье грузина - православного священника. В детстве его похитили, продали туркам и обратили в мусульманство.

Паша просил старца Илариона покинуть Афон, отдавал ему свой дом и предлагал свое покровительство. Но преподобный отказался, напоминая паше о его предательстве православной веры. Паша, выслушал афонского монаха и покинул Святую Гору.

Вторая их встреча состоялась, когда до старца Илариона донеслись вести о том, что паша подавил восстание и погубил множество христиан. Преподобный упросил игумена монастыря отпустить его в Фессалоники. Он приехал туда в месяц Рамадан. Паша принял его как старого друга, и они несколько дней говорили на богословские темы. В одну из ночей какой-то турок хотел убить старца, но когда занес над ним меч, его рука задеревенела.

Придворные потребовали казни отца Илариона, и паша велел отрубить ему голову. Люди вывели старца за город и отправили на Афон. Но Иларион не ушел, а решил шесть месяцев служить афонским монахам, участвовавшим в Греческом восстании и за одно - всем узникам тюрьмы «Белая башня», включая турок. Он собирал милостыню и покупал для узников еду. Стирал белье, приносил воду.

Паша был восхищен упорством и бескорыстием старца, но вновь приказал казнить Илариона. Накануне Господь во сне предупредил старца и велел уйти из города. Старец нашел человека, готового помогать узникам, а сам отправился на Афон.

Много лет он жил в пещерах, употребляя в пищу только травы, коренья и каштаны. Но монахи нашли его и стали приносить ему пищу, обращаться за духовными советами. Посетителей было много и старец ушел в затвор в монастыре в честь Рождества Богородицы.

Монах, который приносил ему воду и сухари, видел, как старцу Илариону являлись демоны. Однажды он нашел старца полуживым, избитым «бесчисленными полками бесов». Старца вынесли из башни и убедили оставить затвор.

Тогда он перешел в Иверский монастырь, где составил первый каталог грузинской библиотеки, а также из книг и рукописей - жития святых. 12 томов под названием «Цветник» были изданы без указания автора на грузинском языке в Российской империи игуменом Зографского монастыря.

Старец стремился избегать празднословия, но его духовных советов искали очень многие. Илариона находили везде, и он был вынужден принимать приходящих. Его называли «духовником духовников Афона».

В 1849 году старца Илариона посетил российский церковный историк Андрей Муравьев. Он назвал старца крайне смиренным «неоцененным сокровищем - отшельником, каких мало на Афоне».

Узнав, что Константинопольский патриарх Анфим VI (Иоаннидис) издал указ о прочтении во всех афонских монастырях молитвы о даровании победы турецкому султану в Крымской войне (1853—1856 гг.), старец сказал: «Он не христианин!» Все предсказанное Иларионом сбылось: монахи афонского монастыря Григориат, читавшие молитву, навлекли на себя гнев Божий: водяной поток снес их мельницу. Игумен и братия умоляли старца Илариона рассказать им, как испросить прощение Божие, и следовали всем его наставлениям.

В 1862 году старец Иларион со своим духовным сыном иеромонахом Саввой перешел в Русский Свято-Пантелеимонов монастырь.

Отец Иларион соблюдал строгий пост - пищу варил только в субботу и воскресенье, остальное время обходился сухоедением. Старец спал 2 часа в сутки: один час стоя, другой - сидя на полу.

Cтарец Иларион отошел к Господу 14 февраля в 1864 году.

Предвидя свою кончину, он завещал иеромонаху Савве похоронить его в тайном месте, а когда настанет срок, «выкопать кости... отнести их на кладбище монастыря Дионисиат и смешать с костями других отцов».

Преподобный знал о том, что братия Русского Свято-Пантелеимонового монастыря будет искать и почитать его мощи. Иеромонах Савва вынес из монастыря тело учителя и исполнил его волю.

Одно из предполагаемых мест первого захоронения старца - келья Иоанна Богослова Иверского монастыря. Но монахи требовали у иеромонаха Саввы мощи старца Илариона. В 1867 году 25 мая благоухающие мощи были раскрыты и упокоены в скиту Малой св. Анны.

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