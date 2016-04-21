О духовном смысле предпасхальных праздников - митрополит Антоний

В преддверии шестого воскресения Великого поста, Входа Господня в Иерусалим и воспоминания чуда воскрешения праведного Лазаря Информационно-просветительский отдел УПЦ публикует размышления управляющего делами УПЦ митрополита Антония о духовном смысле предпасхальных праздников.

Одной из удивительных историй, которыми наполнено предпасхальное время, есть история о воскрешении Господом Иисусом Христом праведного Лазаря.

Об этом событии мы читаем в Евангелии от Иоанна (11 глава). Суть его сводится к тому, что один человек, кого Сам Христос называет Своим другом, умер. И вот, только по прошествии четырех (!) дней Господь отправляется в Вифанию (селение, в котором жил Лазарь) и там, приказав открыть могилу Своего друга, воскрешает его. Это чудо настолько сильно поразило иудеев и всех присутствовавших, что уже на следующий день, когда Христос возвращался в Иерусалим, они устроили Ему поистине царскую встречу – бросали под ноги осленка, на котором восседал Чудотворец свои одежды, размахивали пальмовыми ветвями и кричали «Осанна Сыну Давидову!». Именно это чудо, чудо воскрешения Лазаря, стало для многих сомневающихся в мессианском достоинстве Христа, последним фактом, который развеял все сомнения. Однако, как мы с вами знаем, уже через пять дней, убедившись в том, что Царство Христа не от мира сего, эти же самые люди потребовали от Понтия Пилата распять Того, Кого они еще совсем недавно встречали как Мессию.

Вообще, как воскресение Лазаря, так и, конечно, вход Господень во Иерусалим, говорят нам о многом. Более того, наверное, еще никогда за всю историю Украины, они, эти события, не переплетались так тесно с историей нашего народа и нашей страны.

Воскреснут все

Церковь утверждает, что Воскрешение Лазаря – свидетельство всеобщего воскресения людей. Большой ошибкой является мнение, что вернуться к жизни могут только праведники, а грешники нет – воскреснут абсолютно все! Все без исключения люди восстанут от смертного сна и предстанут перед судом Христовым.

Многие недоумевают, как такое может быть, как может человек, который умер несколько лет (или даже столетий) назад снова вернутся к жизни? Тем более, продолжают скептики, что тело этого человека уже давно разложилось не просто на молекулы, а на атомы – как он может снова стать самим собой? Интересно, что этот же вопрос когда-то задал Ньютону один из его друзей-атеистов. Исаак Ньютон, который, как известно, был глубоко верующим человеком, не стал отвечать на него.

Вместо этого, он взял горсть микроскопических гвоздиков (которые используются в часовых механизмах) и высыпал их в кучу опилок. «Скажи, можно ли их достать из этой кучи?» – спросил он своего неверующего друга. «Нет!» — воскликнул последний, «это практически невозможно!». Тогда, сэр Исаак взял… магнит и все до единого гвоздики моментально «повыпрыгивали» из кучи и оказались прочно «приклеенными» к магниту. «Неужели ты думаешь, что Бог глупее, чем я?» – спросил Ньютон у своего шокированного друга.

Точно такой же вопрос мы можем задать и современным скептикам – неужели вы думаете, что Тот, Кто сотворил небо и землю, Тот, Кто вернул в тело душу человека, который четыре дня как умер (и уже «смердел» – по словам очевидцев) не сможет снова дать жизнь тем, кто умер сто или тысячу лет назад? Церковь говорит, что так же, как Христос «громким голосом» вывел из могилы Лазаря, Он выведет из могил и всех тех, кто умер до Страшного Суда. Воскреснут все! Но, некоторые воскреснут для того, чтобы наследовать жизнь вечную, а все остальные — для того, чтобы, к сожалению, наследовать муку вечную.

Движение к свету

За богослужением в храме Рождества Пресвятой Богородицы Киевской духовной академии

Но, история с воскрешением, по моему глубокому убеждению, обращена сегодня к нам – и к каждому лично, и к народу, и стране в целом. Многие сегодня смотрят на то, что происходит в нашей стране и говорят так же, как говорили те, кто знал Лазаря – «Господи, вот смотри – тот, кого Ты любишь, умер». Но что они слышат в ответ? «Лазарь, друг наш, уснул. Пойдем, Я разбужу его». И вот, мне кажется, что и наш народ, народ богобоязненный, глубоко верующий, уснул. Не в смысле социальном, экономическом, национальном, или еще каком-то, а в смысле религиозном. Что такое смерть, которую Христос называет успением? Это – разлучение души от тела. А что всегда было душой нашего народа? Евангелие, православная вера, христианская культура и традиции. На них воспитывались наши предки, на них строилась наша государственность, на них базировалось наше благосостояние. И отказ от веры отцов для нашего народа равносильно смерти. Все то, свидетелями чего мы сегодня являемся – это результат утраты того стержня, который сформировал наш народ, результат ослабления веры. И опять же, по моему глубокому убеждению, наш народ дорог Христу, точно так же, как дорог был Лазарь. И его, так же как Лазаря, Христос может назвать Своим другом. А значит, и его, точно так же как Лазаря, Он уже грядет «разбудить».

И нам, каждому в отдельности, и всему народу в целом, нужно только одно – услышать громкий голос Спасителя и выбраться из той темной могилы, в которую нас привели собственные ошибки, грехи и страсти. Сможем ли мы отозваться на призыв Христа, сможем ли сбросить с себя путы неверия и жестокосердия, которые мешают нам двигаться навстречу свету? Уверен, что да! У нас простого иного выхода, кроме как двигаться навстречу Свету, уже нет.

Еженедельник “Аргументы и факты”