12 мыслей Афонского монаха о любви к Богу: "Я люблю Бога - это значит..."
Иеромонах Сава со Святой Горы Афон рассказал, что означает, когда мы говорим: «Я люблю Бога».
Данный материал был размещен на греческом ресурсе "Vima Оrthodoxias".
Сайт благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» подготовил перевод с греческого языка для читателей «УНИАН-Религии».
Я ЛЮБЛЮ БОГА – ЭТО ЗНАЧИТ:
1. Каждое мгновение отказываюсь от своей воли и ищу Его волю.
2. Я отрицаю свой эгоизм, свои страсти и соблюдаю Его заповеди.
3. Я отказываюсь от благополучия, которое питает страсти и духовно упражняюсь - молитва, пост - ради Господа.
4. Я отказываюсь от эгоизма, тщеславия, гордости, создающих благоприятный климат для всех грехов и страстей.
5. Я должен быть покорным даже в помыслах и осознавать свою ничтожность во всем.
6. Я должен непрестанно молиться и посвящать каждую мою мысль возлюбленному Господу в моем сердце.
7. Я прошу Его царствовать над всей моей жизнью.
8. Я хочу, чтобы Господь, управлял моими эмоциями, гневом, желаниями, моими мыслями, моим телом и моей душой.
9. Я стараюсь, чтобы каждый мой взгляд был посвящен Ему, весь мой слух, каждое мое слово, мое каждое движение, каждое мое действие, каждое движение моей души - посвящались Богу и только Ему.
10. Я стараюсь сохранить действие Святого Духа внутри меня, потому что только через Него мы можем достигнуть успеха и оживить все, о чем я уже упоминал ранее.
11. Любовь к Богу не только добродетель, не человеческое достижение, но божественно-человеческое достижение! Это результат сотрудничества человеческой воли с Божией милостью.
12. Можем ли мы представить мать, которая держит ребенка на руках, целует его - того, кто ей дорог, ее душе? Сияет ли ее лицо, когда она держит своего ангелочка? Когда верующий человек все это видит, то под впечатлением такой картины от желания познать Бога говорит: "Если бы у меня было такое стремление к моему Богу, моему Христу, Богородице, нашим святым!".
Вот как должно любить Христа, Бога.
Если вы желаете, жаждете этого, то и будет дано вам по благодати Божией.
Для «УНИАН-Религии» - БФ «Православное наследие Украины на Святой горе Афон».