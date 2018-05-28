12 мыслей Афонского монаха о любви к Богу: "Я люблю Бога - это значит..."

Иеромонах Сава со Святой Горы Афон рассказал, что означает, когда мы говорим: «Я люблю Бога».

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Сайт благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» подготовил перевод с греческого языка для читателей «УНИАН-Религии».

Я ЛЮБЛЮ БОГА – ЭТО ЗНАЧИТ:

1. Каждое мгновение отказываюсь от своей воли и ищу Его волю.

2. Я отрицаю свой эгоизм, свои страсти и соблюдаю Его заповеди.

3. Я отказываюсь от благополучия, которое питает страсти и духовно упражняюсь - молитва, пост - ради Господа.

4. Я отказываюсь от эгоизма, тщеславия, гордости, создающих благоприятный климат для всех грехов и страстей.

5. Я должен быть покорным даже в помыслах и осознавать свою ничтожность во всем.

6. Я должен непрестанно молиться и посвящать каждую мою мысль возлюбленному Господу в моем сердце.

7. Я прошу Его царствовать над всей моей жизнью.

8. Я хочу, чтобы Господь, управлял моими эмоциями, гневом, желаниями, моими мыслями, моим телом и моей душой.

9. Я стараюсь, чтобы каждый мой взгляд был посвящен Ему, весь мой слух, каждое мое слово, мое каждое движение, каждое мое действие, каждое движение моей души - посвящались Богу и только Ему.

10. Я стараюсь сохранить действие Святого Духа внутри меня, потому что только через Него мы можем достигнуть успеха и оживить все, о чем я уже упоминал ранее.

11. Любовь к Богу не только добродетель, не человеческое достижение, но божественно-человеческое достижение! Это результат сотрудничества человеческой воли с Божией милостью.

12. Можем ли мы представить мать, которая держит ребенка на руках, целует его - того, кто ей дорог, ее душе? Сияет ли ее лицо, когда она держит своего ангелочка? Когда верующий человек все это видит, то под впечатлением такой картины от желания познать Бога говорит: "Если бы у меня было такое стремление к моему Богу, моему Христу, Богородице, нашим святым!".

Вот как должно любить Христа, Бога.

Если вы желаете, жаждете этого, то и будет дано вам по благодати Божией.

Для «УНИАН-Религии» - БФ «Православное наследие Украины на Святой горе Афон».