В Киеве впервые создан жестовый разговорник для общения священников с неслышащими людьми (фото)

Учебное видеопособие «Основы жестового языка для священнослужителей» было презентовано сегодня в Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

«Это первое подобное видеопособие для обучения жестовому языку и создано оно, прежде всего, для будущих духовных пастырей. Оно очень качественное в плане правильности жестов, в отличие от любительских пособий, которые иногда можно встретить», – рассказала автор разработки, преподаватель основ жестового языка в КДАиС и руководитель воскресной школы для глухих «Слышать серцем» Анна Блощинская.

Пособие состоит из 20 уроков и содержит пальцевую (дактильную) азбуку и около 500 жестов. Над этим материалом Анна Блощинская работала восемь лет.

В уникальном видеопособии представлены жесты для обозначения целых выражений, что поможет общаться с неслышащими людьми более динамично.

«Это жестовый разговорник, в котором собрано все необходимое для священнослужителей, чтобы провести беседу перед исповедью и Причастием, расположить к себе неслышащего человека, объяснить, куда поставить свечу или как заказать молебен», – рассказала Анна Блощинская.

Во время презентации ректор КДАиС митрополит Антоний (Паканич) подчеркнул важность изучения жестового языка будущими священниками и отметил, что пособие будет полезно не только для семинаристов, но и облегчит работу тем священнослужителям, которые уже окормляют неслышащих прихожан.

«Господь за каждого человека был распят на Кресте и для каждого воскрес. Для Христа и для Церкви важна каждая личность, каждая душа. Возможно, Бог даже больше любит тех людей, которые страдают в земной жизни. Церковь принимает всех. И если у человека есть какие-то физические недостатки, то нужно помочь ему преодолеть трудности и почувствать, что Церквь – его дом», – сказал митрополит Антоний.