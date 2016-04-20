20 апреля – день памяти Георгия Исповедника: жил на греческом острове и прославился чудесами

Греческий святой преподобный Георгий, митрополит Митиленский, день памяти которого Украинская Православная Церковь отмечает 20 апреля, имел дар чудотворения, изгонял нечистых духов и исцелял неизлечимые болезни. Летописцы сравнивали его жизнь с жизнью ангела.

С ранних лет он вел монашеский образ жизни. Во время царствования Льва Исаврянина (716 – 741 гг.) святой претерпел гонения от иконоборцев и его стали звать Исповедником.

Святой Георгий был возведен на архиерейскую кафедру города Митилены (Mytilene) - главного города греческого острова Лесбос.

Всю жизнь преподобный Георгий был образцом целомудрия и чистоты.

Он имел дар от Господа исцелять у людей неизлечимые болезни. Преподобный Георгий изгонял нечистых духов. Святитель всегда помогал всем нуждающимся.

В 815 году, во время царствования иконоборца Льва Армянина (813—820 гг.), митрополит Митиленский был сослан в Херсонес, где завершил свой земной путь.

Предание повествует, что в час его смерти над Митиленой засияла яркая звезда, которая была видна и на Лесбосе. По этой звезде люди узнали о блаженной кончине их пастыря - святого Георгия.

Для «УНИАН-Религии» - БФ «Православное наследие Украины на Святой горе Афон».