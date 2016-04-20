22 апреля в УНИАН пресс-конференция: "Пасха-2016 в Украине: встреча Благодатного огня и все праздничные мероприятия"

22 апреля в 11.30 в информационном агентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) состоится пресс-конференция: «Пасха в Украине: встреча Благодатного огня и все праздничные мероприятия».

Участники пресс-конференции: глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ епископ Климент (Вечеря), заместитель главы Синодального отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, директор Паломнического центра при ОВЦС УПЦ Владимир Телиженко.

Участники пресс-конференции расскажут о традициях празднования Вербного воскресения, о том, как украинцам провести Страстную неделю, о встрече Благодатного огня и о православных обычаях празднования Пасхи. На пресс-конференции будут анонсированы все праздничные пасхальные мероприятия Украинской Православной Церкви на Светлой седмице.

Аккредитация по тел. (066) 095 14 76 или по электронной почте church.information.center@gmail.com

Аккредитованные журналисты проходят в конференц-зал УНИАН по редакционным удостоверения СМИ, которое они представляют.

Организатор пресс-конференции: Центр информации УПЦ.