В июне состоится велопробег из Киева в Почаевскую лавру

В Украине с 5 по 9 июня состоится в велопробег из Киева в Почаевскую лавру.

Об этом сообщают организаторы - Миссионерско-просветительский центр «Киевский Иерусалим», Паломнический Центр Украинской Православной Церкви, Архитектурный отдел Киевской епархии и Отдел духовно-физического воспитания молодежи Киевской епархии.

Мероприятие посвящено 1000-летнему юбилею русского монашества на Афоне и приурочено ко Всемирному дню защиты детей.

Информационную поддержку велопробега осуществляют ТРК «Глас» и «Союз православных журналистов».

Стартует велопробег в Киеве, в воскресенье 5 июня, в 7.00, от храма прп. Феодора Освященного (ул. Овручская, 7).

Маршрут велопаломничества: Киев – Житомир – Корец – Дубно – Птича – Судобичи – Кременец – Почаев. Общая протяжённость маршрута – 460 км.

Завершится велопаломничество 9 июня в Почаевской Лавре участием в праздничном богослужении в день Вознесения Господня.

В рамках подготовки велопробега, 24 апреля (в Вербное воскресенье) в Киеве состоится тренировочный заезд по маршруту: храм прп. Феодора Освященного (ул. Овручская, 7) – храм свт. Николая на Подоле (ул. Юрковская, 3) – Колонна Магдебурзкого права (Набережное шоссе, 6) – храм св. Ярослава Мудрого (Днепровская набережная, 2А). Общая протяжённость маршрута -13,5 км.

Перед началом пробега, возле храма преподобного Феодора Освященного будет отслужен молебен с освящением вербы (начало молебна в 11.45).

Старт велопробега в 12.00.

По вопросам подготовки и участия в веломарафоне организаторы просят обращаться: г. Киев, ул. Овручская, 7, храм прп. Феодора Освященного, тел. 044 483 20 01, 483 20 15, 097 067 46 86; http://feodor-kiev.church.ua, http://pilgrims.in.ua .