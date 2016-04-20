Утвержден состав делегации УПЦ для участия в Святом и Великом Соборе Православной Церкви на острове Крит

Священный Синод на своем заседании 19 апреля утвердил состав делегации для участия в Святом и Великом Соборе Православной Церкви, который состоится 18-27 июня 2016 на острове Крит (Журнал 22).

Для участия в Соборе от Украинской Православной Церкви будет направлена ​​делегация во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

В состав делегации также вошли митрополиты: Одесский и Измаильский Агафангел; Луганский и Алчевский Митрофан, председатель Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви; Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви; Тернопольский и Кременецкий Сергий.

С проектами документов Всеправославного Собора, принятыми V Всеправославным предсоборным совещанием в Шамбези 10-17 октября 2015 года и опубликованными в соответствии с решением Собрания Предстоятелей Поместных Православных Церквей в Шамбези 21-28 января 2016 года можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви состоялось в резиденции Предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры 19 апреля, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви состоялось в резиденции Предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры 19 апреля, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.