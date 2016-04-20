Синод УПЦ установил: 10 ноября - день памяти Константина (Дьякова), митрополита Киевского и Галицкого

19 апреля, во время очередного заседания, Священный Синод постановил благословить установления дня памяти священномученика Константина (Дьякова), митрополита Киевского и Галицкого (+1937) в день его мученической кончины – 28 октября / 10 ноября (старый / новый стиль). Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Соответствующий рапорт на рассмотрение Синода подал митрополит Херсонский и Таврический Иоанн, председатель Синодной Комиссии по канонизации святых.

Напомним, 19 октября 1993 года решением Священного Синода Украинской Православной Церкви (журнал №18) священномученик Константин (Дьяков), митрополит Киевский и Галицкий был причислен к лику святых местночтимых новомучеников Слободского края.

Решением Священного Синода от 10 февраля 2011 года (Журнал №1) священномученик Константин (Дьяков), митрополит Киевский и Галицкий включен в Собор Киевских святых.

*** Митрополит Константин (в миру — Дьяков Константин Григорьевич) родился 21 мая 1871 года в селе Старая Водолага, Валковского уезда, Харьковской губернии. В 1891 году, после окончания Харьковской духовной семинарии, был хиротонисан во диакона и иерея. На протяжении более 30 лет служил в разных храмах Харькова, в том числе Благовещенском соборе. Овдовел. В 1923 года был арестован и без предъявления обвинения три месяца содержался в харьковской тюрьме. 8 сентября 1924 года принял постриг с именем Константин и был возведен в сан архимандрита, после чего 21 сентября был хиротонисан во епископа Сумского, викария Харьковской епархии, с временным управлением Харьковской епархией. Хиротонию возглавлял также будущий священномученик Святейший Патриарх Тихон.

Епископ Константин отверг незаконно созданный 22 декабря 1925 года Временный Высший Церковный Совет и в марте 1926 года вместе с другими архиереями подписал письмо в поддержку митрополита Сергия и осуждения последователей раскола. В том же году был снова арестован и два месяца содержался в Харьковской тюрьме.

1927 епископ Константин был избран членом Временного Патриаршего Синода при заместителе Патриаршего Местоблюстителя митрополите Сергие (Страгородском). В 1927 году 12 ноября владыка Константин получил сан архиепископа и был назначен управляющим Харьковской епархией. В 1929 году он — временный управляющий Днепропетровской и Феодосийской епархиями.

В 1935 г. решением Священного Синода Русской Православной Церкви был назначен митрополитом Киевским и экзархом Украины. К 1936 году он жил в Харькове, а затем переехал в Киев.

16 сентября 1937 тяжело больной архипастырь был арестован и доставлен в Киево-Лукиановскую тюрьму. 29 октября 1937 по приговору «тройки» он был расстрелян и брошен в овраг с другими жертвами репрессий. Его тело было удивительно сохранено. Один из верующих извозчиков подобрал его тело, окутал шинелью и вывоз из оврага. Духовные чада митрополита нашли архиерейские одежды, одели в них тело священномученика и похоронили святителя на Киево-Лукианском кладбище.