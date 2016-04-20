Митрополиты помолились на могиле почившего Предстоятеля УПЦ

19 апреля, перед началом работы Священного Синода, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил заупокойную литию на могиле почившего Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана). Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Вместе с Его Блаженством заупокойную молитву вознесли члены Священного Синода и студенты Киевской духовной академии и семинарии.