Митрополиты помолились на могиле почившего Предстоятеля УПЦ

09:07, 20 апреля 2016
Православие
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Фото news.church.ua

19 апреля, перед началом работы Священного Синода, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил заупокойную литию на могиле почившего Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана). Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Вместе с Его Блаженством заупокойную молитву вознесли члены Священного Синода и студенты Киевской духовной академии и семинарии.

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