Управляющий делами УПЦ рассказал о решениях Священного Синода

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал о решениях Священного Синода УПЦ, заседание которого состоялось сегодня в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ.

В частности, в этом году исполняется тысяча лет древнерусского монашества на Святой Горе Афон. Синодом создан организационный комитет, которому поручено разработать план торжественных мероприятий.

«По случаю этого юбилея решено поручить Издательскому отделу Украинской Православной Церкви подготовить перевод произведений преподобного Паисия Святогорца на украинский язык», – сообщил митрополит Антоний.

Также он рассказал о том, что Священный Синод УПЦ принял решение канонизировать иеросхимонаха Вассиана Слепого (Балашевича) (+1827), память которого Церковь будет праздновать 8 мая по новому стилю. Кроме того, принято решение внести девять новых имен в Собор Херсонских святых и установить день празднования Собора новомучеников и исповедников Екатеринославских.

«Отныне в церковном календаре будет отдельный день – 13 сентября, когда будет почитаться память святых, жизнь которых так или иначе связана с нынешней Днепропетровской областью», – сказал митрополит Антоний.

На сегодняшнем заседании Священный Синод утвердил состав делегации УПЦ, которая примет участие во Всеправославном соборе на острове Крит (Греция) в июне этого года. В нее вошли Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, управляющий делами УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан и митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

Управляющий делами УПЦ отметил, что в адрес Священного Синода и Предстоятеля УПЦ поступают многочисленные обращения верующих, в которых они выражают беспокойство по поводу нововведений, связанных с электронной идентификацией личности, учетом и обработкой персональных данных и введением биометрических документов.

«Поскольку таких обращений у нас тысячи, Священный Синод направил обращение к Президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю Верховной Рады Андрею Парубию, в котором выражается просьба придерживаться при внедрении любых идентификаторов принципов добровольности и альтернативности, которые предусматривают возможность выбора традиционных методов удостоверения личности», – сообщил управляющий делами УПЦ.