Синод УПЦ просит у Президента альтернативу для верующих, которые отказываются от электронной идентификации

Священный Синод Украинской Православной Церкви обратился к Президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой учесть принципы добровольности и альтернативности во время внедрения электронной идентификации украинцев – верующих УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в Журнале Священного Синода №13 от 19 апреля.

В частности, на Синоде заслушали информацию Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия о многочисленных обращениях верующих Украинской Православной Церкви по поводу введения электронной идентификации личности.

Решение Священного Синода прокомментировал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В адрес Священного Синода и Предстоятеля Украинской Православной Церкви поступают многочисленные обращения граждан Украины – верующих нашей Церкви – в которых они выражают свое беспокойство относительно проблем, связанных с электронной идентификацией личности, учетом и обработкой персональных данных, а также внедрением биометрических документов. В связи с тем, что таких обращений у нас уже тысячи, Священный Синод направил обращение к Президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и Председателю Верховной Рады Андрею Парубию, в котором от УПЦ просит предусмотреть «принципы добровольности и альтернативности при принятии любых идентификаторов, которые предусматривают возможность выбора традиционных методов удостоверения личности», - отметил управляющий делами УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ, сегодня в Киево-Печерской лавре состоялось заседание Священного Синода, на котором были рассмотрены вопросы празднования в 2016 году 1000-летия древнерусского монашества на Святой Горе Афон и создан организационный комитет. Также утвержден состав делегации УПЦ для участия в Святом и Великом Соборе Православной Церкви 18-27 июня на острове Крит (Греция). Кроме того, были приняты решения о канонизации иеросхимонаха Вассиана Слепого (Балашевича) (+1827) и о соборном праздновании Херсонских и Екатеринославских святых. Также были рассмотрены текущие вопросы и приняты кадровые решения.