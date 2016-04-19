Афонский святой Агафангел Есфигменский – покровитель отрекшихся от веры, и раскаявшихся

В Соборе Афонских преподобных есть преподобномученик Агафангел Есфигменский, день памяти которого православные греки празднуют 19 апреля.

Этот греческий святой пострадал за отказ принять мусульманство.

Святого Агафангела до монашества звали Афанасий. Он был моряком, его схватили турки и под страхом смерти заставили дать обещание принять ислам. Афанасия тяготил грех отречения от православия и он бежал на Афон. В Есфигменской обители его постригли в монахи под именем Агафангел.

Но даже самые трудные подвиги монашеской жизни на Афоне для него оказались недостаточными. Совесть терзала его, он чувствовал, что ему необходимо отдать жизнь за веру в Христа. Он вернулся в Смирну и публично отрекся от ислама.

"Гнушаюсь я и увещаниями, и обещаниями вашими, и вами самими. Христа только люблю, Христа моего ищу, Христом моим наслаждаться желаю". Судья стал угрожать ему мучительной смертью. "Готов я за Христа моего вытерпеть все! Все роды мучений принимаю с величайшей радостью! Прошу только не медлить привести в исполнение слова твои", - ответил святой.

Святой претерпел множество пыткок, но остался верен православию. Его казнили, обезглавив 19 апреля 1819 года.

Христиане выкупили мощи мученика и погребли их в храме великомученика Георгия в Смирне. В 1844 году часть останков преподобномученика Агафангела была перенесена в Есфигменскую обитель на Афоне.

Память святого православные греки отмечают 19 апреля и 29 октября.

Для «УНИАН-Религии» - БФ «Православное наследие Украины на Святой горе Афон».