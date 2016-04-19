В Киево-Печерской лавре 19 апреля состоялось заседание Священного Синода УПЦ (журналы, укр.)

19 квітня у резиденції Предстоятеля УПЦ на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври відбулося чергове засідання Священного Синоду Української Православної Церкви, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

ЖУРНАЛИ СВЯЩЕННОГО СИНОДУ УПЦ від 19 квітня 2016 р. ТУТ

У засіданні, яке очолив Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій, взяли участь постійні члени Священного Синоду: митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар, митрополит Хустський і Виноградівський Марк, митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон, митрополит Камʼянець-Подільський і Городоцький Феодор, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, митрополит Луганський і Алчевський Митрофан, секретар Священного Синоду УПЦ, керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній; а також тимчасові члени Священного Синоду: митрополит Полтавський і Миргородський Филип, архієпископ Запорізький і Мелітопольський Лука, архієпископ Сєверодонецький і Старобільський Никодим.

На початку засідання Його Блаженство поінформував усіх присутніх про головні події церковного життя, що відбулися за період після поперенього засідання Священного Синоду УПЦ.

Також Блаженніший владика привітав постійного члена Синоду, намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла з 55-річчям від дня народження та річницею архієрейської хіротонії. З нагоди ювілею Предстоятель УПЦ удостоїв Високопреосвященнішого владику права носіння другої панагії.

Під час роботи Синоду були розглянуті поточні питання життя Української Православної Церкви.

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