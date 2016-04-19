Журналы заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви от 19 апреля 2016 года (укр.)

19 квітня у резиденції Предстоятеля УПЦ на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври відбулося засідання Священного Синоду Української Православної Церкви, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Ж У Р Н А Л № 13

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія про численні звернення вірян Української Православної Церкви з приводу електронної ідентифікації особи.

УХВАЛИЛИ:

Звернутися до Президента України П.О. Порошенка, Прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана та Голови Верховної Ради України А.В. Парубія з приводу електронної ідентифікації особи.

Ж У Р Н А Л № 14

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія про святкування у 2016 році 1000-ліття давньоруського чернецтва на Святій Горі Афон.

УХВАЛИЛИ:

1. Для проведення урочистих заходів з нагоди 1000-ліття давньоруського чернецтва на Святій Горі Афон створити Організаційний комітет у такому складі:

1) Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій — Голова Оргкомітету;

2) митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври;

3) митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, керуючий справами Української Православної Церкви — заступник Голови Оргкомітету;

4) єпископ Ірпінський Климент, голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу Української Православної Церкви;

5) архімандрит Віктор (Коцаба), голова Адміністративного апарату Київської Митрополії;

6) протоієрей Володимир Савельєв, голова Видавничого відділу Української Православної Церкви;

7) протоієрей Миколай Данилевич, заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви;

8) ієромонах Алексій (Корсак), настоятель подвір’я Свято-Пантелеімонівського на Афоні монастиря при храмі святителя Михаїла, першого митрополита Київського в м. Києві;

9) протоієрей Дмитрій Болгарський, викладач Київської духовної семінарії;

10) Теліженко Володимир Іванович, директор Паломницького Центру при Відділі зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви;

11) Нікітін Антон Володимирович, головний редактор інформаційного мовлення телеканалу «Інтер» (за згодою);

12) Шумило Сергій Вікторович, директор Міжнародного інституту афонського спадку в Україні (за згодою).

2. Оргкомітету розробити план заходів з нагоди святкування 1000-ліття давньоруського чернецтва на Святій Горі Афон.

3. Видавничому відділу Української Православної Церкви здійснити переклад українською мовою трудів преподобного Паїсія Величковського.

Ж У Р Н А Л № 15

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Дніпропетровського і Павлоградського Іринея про утворення Дніпропетровської духовної семінарії у м. Дніпропетровськ.

УХВАЛИЛИ:

Доручити Учбовому комітету при Священному Синоді Української Православної Церкви вивчити дане питання та доповісти Священному Синоду.

Ж У Р Н А Л № 16

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія про утворення жіночого монастиря на честь рівноапостольної великої княгині Ольги Київської єпархії Української Православної Церкви (с. Томашівка Фастівського району Київської області).

УХВАЛИЛИ:

Благословити:

1) утворити жіночий монастир на честь рівноапостольної великої княгині Ольги Київської єпархії Української Православної Церкви (с. Томашівка Фастівського району Київської області);

2) прийняти та зареєструвати Статут жіночого монастиря на честь рівноапостольної великої княгині Ольги Київської єпархії Української Православної Церкви.

Ж У Р Н А Л № 17

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного єпископа Шепетівського і Славутського Євсевія про призначення архімандрита Варлаама (Хомича) на посаду намісника (ігумена) Різдва Богородиці чоловічого монастиря Шепетівської єпархії Української Православної Церкви (с. Городище Шепетівського району Хмельницької області).

УХВАЛИЛИ:

Призначити архімандрита Варлаама (Хомича) на посаду намісника (ігумена) Різдва Богородиці чоловічого монастиря Шепетівської єпархії Української Православної Церкви (с. Городище Шепетівського району Хмельницької області).

Ж У Р Н А Л № 18

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященних митрополита Дніпропетровського і Павлоградського Іринея, митрополита Криворізького і Нікопольського Єфрема та архієпископа Дніпродзержинського і Царичанського Володимира про встановлення дня святкування Собору новомучеників та сповідників Єкатеринославських 31 серпня / 13 вересня (старий / новий стиль), у день Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці.

УХВАЛИЛИ:

1. Благословити встановлення дня святкування Собору новомучеників та сповідників Єкатеринославських 31 серпня / 13 вересня (старий / новий стиль), у день Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці.

2. Затвердити іконописне зображення Собору новомучеників та сповідників Єкатеринославських.

3. До складу Собору новомучеників та сповідників Єкатеринославських включити:

1) сщмч. Даміана (Воскресенського), архієпископа Курського, тимчасового керуючого Дніпропетровською єпархією (+03.11.1937);

2) сщмч. Костянтина (Дьякова), митрополита Київського, тимчасового керуючого Дніпропетровською єпархією (+10.11.1937);

3) сщмч. Порфирія (Гулевича), єпископа Криворізького (+02.12.1937);

4) сщмч. Макарія (Кармазіна), єпископа Дніпропетровського (+03.12.1937);

5) сщмч. Онуфрія (Гагалюка), архієпископа Курського і Обоянського, першого єпископа Криворізького (+01.06.1938);

6) сщмч. Антонія (Панкеєва), єпископа Маріупольського, вікарія Дніпропетровської єпархії (+01.06.1938);

7) сщмч. Миколая Іскровського, протоієрея (+02.10.1919);

8) сщсп. Миколая (Могилевського), митрополита Алма-Атинського (+25.10.1955).

Ж У Р Н А Л № 19

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященних митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна та єпископа Новокаховського і Генічеського Філарета про внесення до Собору Херсонських святих, новомучеників та сповідників, життя та церковне служіння яких проходили на Херсонщині.

УХВАЛИЛИ:

1. Благословити включити до Собору Херсонських святих:

1) сщмч. Павлина (Крошечкіна), архієпископа Могилівського;

2) сщмч. Онуфрія (Гагалюка), архієпископа Курського і Обоянського;

3) сщмч. Парфенія (Брянських), єпископа Ананьївського;

4) сщмч. Олександра Шишина, пресвітера;

5) прмч. Парфенія, ігум. Кизилташського;

6) прмч. Геннадія (Ребезу), пресвітера;

7) прсп. Антонія (Абашидзе), схиархієпископа;

8) сщсп. Димитрія (Ігнатенка), пресвітера;

9) сщсп. Філософа Зябрева, пресвітера.

2. Календарній комісії внести відповідні зміни до Церковного календаря Української Православної Церкви.

Ж У Р Н А Л № 20

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна, голови Синодальної Комісії по канонізації святих, про встановлення дня пам’яті священномученика Костянтина (Дьякова), митрополита Київського і Галицького (+1937) 28 жовтня / 10 листопада (старий / новий стиль), в день його мученицької кончини.

Довідка:

19 жовтня 1993 року рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви (Журнал №18) священномученик Костянтин (Дьяков), митрополит Київський і Галицький причислений до лику святих місцевошанованих новомучеників Слобідського краю.

Рішенням Священного Синоду від 10 лютого 2011 року (Журнал №1) священномученик Костянтин (Дьяков), митрополит Київський і Галицький включений до Собору Київських святих.

УХВАЛИЛИ:

1. Благословити встановлення дня пам’яті священномученика Костянтина (Дьякова), митрополита Київського і Галицького (+1937) 28 жовтня / 10 листопада (старий / новий стиль), в день його мученицької кончини.

2. Календарній комісії внести відповідні зміни до Церковного календаря Української Православної Церкви.

Ж У Р Н А Л № 21

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна, голови Синодальної Комісії по канонізації святих, про причислення до лику місцевошанованих святих Київської єпархії ієросхимонаха Вассіана Сліпого (Балашевича) (+1827).

Розглянувши житіє, труди, подвиги та враховуючи народне шанування ієросхимонаха Вассіана Сліпого (Балашевича) —

УХВАЛИЛИ:

1. Благословити місцеве прославлення та шанування в межах Київської єпархії ієросхимонаха Вассіана Сліпого (Балашевича).

2. Затвердити іконописне зображення Святого.

3. Затвердити представлені проекти тропаря і кондака Святому.

4. Пам’ять преподобного Вассіана Сліпого (Балашевича) звершувати 25 квітня / 8 травня (старий / новий стиль), в день його преставлення.

5. Піднести подяку Всемилостивому Богу, дивному у святих Своїх, що явив нам нового молитовника за Святу Церкву та наш народ.

Ж У Р Н А Л № 22

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

МАЛИ МІРКУВАННЯ про склад делегації Української Православної для участі у Святому і Великому Соборі Православної Церкви (18-27 червня 2016 року).

УХВАЛИЛИ:

Для участі у Святому і Великому Соборі Православної Церкви (18-27 червня 2016 року) направити делегацію Української Православної Церкви у такому складі:

1. Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій;

2. Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел;

3. Митрополит Луганський і Алчевський Митрофан, голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви;

4. Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, керуючий справами Української Православної Церкви;

5. Митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій.

Ж У Р Н А Л № 23

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

МАЛИ МІРКУВАННЯ про виклик Преосвященних для присутності в Священному Синоді.

УХВАЛИЛИ:

Для участі в наступних засіданнях Священного Синоду викликати Преосвященних:

1. митрополита Феодосійського і Керченського Платона;

2. митрополита Овруцького і Коростенського Віссаріона;

3. архієпископа Дніпродзержинського і Царичанського Володимира.

+ОНУФРІЙ, МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

Члени Священного Синоду:

+АГАФАНГЕЛ, МИТРОПОЛИТ ОДЕСЬКИЙ І ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ

+ЛАЗАР, МИТРОПОЛИТ СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ І КРИМСЬКИЙ

+МАРК, МИТРОПОЛИТ ХУСТСЬКИЙ І ВИНОГРАДІВСЬКИЙ

+ІЛАРІОН, МИТРОПОЛИТ ДОНЕЦЬКИЙ І МАРІУПОЛЬСЬКИЙ

+ФЕОДОР, МИТРОПОЛИТ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

І ГОРОДОЦЬКИЙ

+ПАВЕЛ, МИТРОПОЛИТ ВИШГОРОДСЬКИЙ І ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ

+МИТРОФАН, МИТРОПОЛИТ ЛУГАНСЬКИЙ І АЛЧЕВСЬКИЙ

+ФИЛИП, МИТРОПОЛИТ ПОЛТАВСЬКИЙ І МИРГОРОДСЬКИЙ

+ЛУКА, АРХІЄПИСКОП ЗАПОРІЗЬКИЙ І МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ

+НИКОДИМ, АРХІЄПИСКОП СЄВЕРОДОНЕЦЬКИЙ І СТАРОБІЛЬСЬКИЙ

+АНТОНІЙ, МИТРОПОЛИТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ І БРОВАРСЬКИЙ,

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ УПЦ