Журналы заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви от 19 апреля 2016 года (укр.)
19 квітня у резиденції Предстоятеля УПЦ на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври відбулося засідання Священного Синоду Української Православної Церкви, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Ж У Р Н А Л № 13
У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —
СЛУХАЛИ:
Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія про численні звернення вірян Української Православної Церкви з приводу електронної ідентифікації особи.
УХВАЛИЛИ:
Звернутися до Президента України П.О. Порошенка, Прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана та Голови Верховної Ради України А.В. Парубія з приводу електронної ідентифікації особи.
Ж У Р Н А Л № 14
У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —
СЛУХАЛИ:
Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія про святкування у 2016 році 1000-ліття давньоруського чернецтва на Святій Горі Афон.
УХВАЛИЛИ:
1. Для проведення урочистих заходів з нагоди 1000-ліття давньоруського чернецтва на Святій Горі Афон створити Організаційний комітет у такому складі:
1) Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій — Голова Оргкомітету;
2) митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври;
3) митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, керуючий справами Української Православної Церкви — заступник Голови Оргкомітету;
4) єпископ Ірпінський Климент, голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу Української Православної Церкви;
5) архімандрит Віктор (Коцаба), голова Адміністративного апарату Київської Митрополії;
6) протоієрей Володимир Савельєв, голова Видавничого відділу Української Православної Церкви;
7) протоієрей Миколай Данилевич, заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви;
8) ієромонах Алексій (Корсак), настоятель подвір’я Свято-Пантелеімонівського на Афоні монастиря при храмі святителя Михаїла, першого митрополита Київського в м. Києві;
9) протоієрей Дмитрій Болгарський, викладач Київської духовної семінарії;
10) Теліженко Володимир Іванович, директор Паломницького Центру при Відділі зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви;
11) Нікітін Антон Володимирович, головний редактор інформаційного мовлення телеканалу «Інтер» (за згодою);
12) Шумило Сергій Вікторович, директор Міжнародного інституту афонського спадку в Україні (за згодою).
2. Оргкомітету розробити план заходів з нагоди святкування 1000-ліття давньоруського чернецтва на Святій Горі Афон.
3. Видавничому відділу Української Православної Церкви здійснити переклад українською мовою трудів преподобного Паїсія Величковського.
Ж У Р Н А Л № 15
У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —
СЛУХАЛИ:
Рапорт Преосвященного митрополита Дніпропетровського і Павлоградського Іринея про утворення Дніпропетровської духовної семінарії у м. Дніпропетровськ.
УХВАЛИЛИ:
Доручити Учбовому комітету при Священному Синоді Української Православної Церкви вивчити дане питання та доповісти Священному Синоду.
Ж У Р Н А Л № 16
У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —
СЛУХАЛИ:
Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія про утворення жіночого монастиря на честь рівноапостольної великої княгині Ольги Київської єпархії Української Православної Церкви (с. Томашівка Фастівського району Київської області).
УХВАЛИЛИ:
Благословити:
1) утворити жіночий монастир на честь рівноапостольної великої княгині Ольги Київської єпархії Української Православної Церкви (с. Томашівка Фастівського району Київської області);
2) прийняти та зареєструвати Статут жіночого монастиря на честь рівноапостольної великої княгині Ольги Київської єпархії Української Православної Церкви.
Ж У Р Н А Л № 17
У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —
СЛУХАЛИ:
Рапорт Преосвященного єпископа Шепетівського і Славутського Євсевія про призначення архімандрита Варлаама (Хомича) на посаду намісника (ігумена) Різдва Богородиці чоловічого монастиря Шепетівської єпархії Української Православної Церкви (с. Городище Шепетівського району Хмельницької області).
УХВАЛИЛИ:
Призначити архімандрита Варлаама (Хомича) на посаду намісника (ігумена) Різдва Богородиці чоловічого монастиря Шепетівської єпархії Української Православної Церкви (с. Городище Шепетівського району Хмельницької області).
Ж У Р Н А Л № 18
У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —
СЛУХАЛИ:
Рапорт Преосвященних митрополита Дніпропетровського і Павлоградського Іринея, митрополита Криворізького і Нікопольського Єфрема та архієпископа Дніпродзержинського і Царичанського Володимира про встановлення дня святкування Собору новомучеників та сповідників Єкатеринославських 31 серпня / 13 вересня (старий / новий стиль), у день Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці.
УХВАЛИЛИ:
1. Благословити встановлення дня святкування Собору новомучеників та сповідників Єкатеринославських 31 серпня / 13 вересня (старий / новий стиль), у день Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці.
2. Затвердити іконописне зображення Собору новомучеників та сповідників Єкатеринославських.
3. До складу Собору новомучеників та сповідників Єкатеринославських включити:
1) сщмч. Даміана (Воскресенського), архієпископа Курського, тимчасового керуючого Дніпропетровською єпархією (+03.11.1937);
2) сщмч. Костянтина (Дьякова), митрополита Київського, тимчасового керуючого Дніпропетровською єпархією (+10.11.1937);
3) сщмч. Порфирія (Гулевича), єпископа Криворізького (+02.12.1937);
4) сщмч. Макарія (Кармазіна), єпископа Дніпропетровського (+03.12.1937);
5) сщмч. Онуфрія (Гагалюка), архієпископа Курського і Обоянського, першого єпископа Криворізького (+01.06.1938);
6) сщмч. Антонія (Панкеєва), єпископа Маріупольського, вікарія Дніпропетровської єпархії (+01.06.1938);
7) сщмч. Миколая Іскровського, протоієрея (+02.10.1919);
8) сщсп. Миколая (Могилевського), митрополита Алма-Атинського (+25.10.1955).
Ж У Р Н А Л № 19
У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —
СЛУХАЛИ:
Рапорт Преосвященних митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна та єпископа Новокаховського і Генічеського Філарета про внесення до Собору Херсонських святих, новомучеників та сповідників, життя та церковне служіння яких проходили на Херсонщині.
УХВАЛИЛИ:
1. Благословити включити до Собору Херсонських святих:
1) сщмч. Павлина (Крошечкіна), архієпископа Могилівського;
2) сщмч. Онуфрія (Гагалюка), архієпископа Курського і Обоянського;
3) сщмч. Парфенія (Брянських), єпископа Ананьївського;
4) сщмч. Олександра Шишина, пресвітера;
5) прмч. Парфенія, ігум. Кизилташського;
6) прмч. Геннадія (Ребезу), пресвітера;
7) прсп. Антонія (Абашидзе), схиархієпископа;
8) сщсп. Димитрія (Ігнатенка), пресвітера;
9) сщсп. Філософа Зябрева, пресвітера.
2. Календарній комісії внести відповідні зміни до Церковного календаря Української Православної Церкви.
Ж У Р Н А Л № 20
У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —
СЛУХАЛИ:
Рапорт Преосвященного митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна, голови Синодальної Комісії по канонізації святих, про встановлення дня пам’яті священномученика Костянтина (Дьякова), митрополита Київського і Галицького (+1937) 28 жовтня / 10 листопада (старий / новий стиль), в день його мученицької кончини.
Довідка:
19 жовтня 1993 року рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви (Журнал №18) священномученик Костянтин (Дьяков), митрополит Київський і Галицький причислений до лику святих місцевошанованих новомучеників Слобідського краю.
Рішенням Священного Синоду від 10 лютого 2011 року (Журнал №1) священномученик Костянтин (Дьяков), митрополит Київський і Галицький включений до Собору Київських святих.
УХВАЛИЛИ:
1. Благословити встановлення дня пам’яті священномученика Костянтина (Дьякова), митрополита Київського і Галицького (+1937) 28 жовтня / 10 листопада (старий / новий стиль), в день його мученицької кончини.
2. Календарній комісії внести відповідні зміни до Церковного календаря Української Православної Церкви.
Ж У Р Н А Л № 21
У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —
СЛУХАЛИ:
Рапорт Преосвященного митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна, голови Синодальної Комісії по канонізації святих, про причислення до лику місцевошанованих святих Київської єпархії ієросхимонаха Вассіана Сліпого (Балашевича) (+1827).
Розглянувши житіє, труди, подвиги та враховуючи народне шанування ієросхимонаха Вассіана Сліпого (Балашевича) —
УХВАЛИЛИ:
1. Благословити місцеве прославлення та шанування в межах Київської єпархії ієросхимонаха Вассіана Сліпого (Балашевича).
2. Затвердити іконописне зображення Святого.
3. Затвердити представлені проекти тропаря і кондака Святому.
4. Пам’ять преподобного Вассіана Сліпого (Балашевича) звершувати 25 квітня / 8 травня (старий / новий стиль), в день його преставлення.
5. Піднести подяку Всемилостивому Богу, дивному у святих Своїх, що явив нам нового молитовника за Святу Церкву та наш народ.
Ж У Р Н А Л № 22
У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —
МАЛИ МІРКУВАННЯ про склад делегації Української Православної для участі у Святому і Великому Соборі Православної Церкви (18-27 червня 2016 року).
УХВАЛИЛИ:
Для участі у Святому і Великому Соборі Православної Церкви (18-27 червня 2016 року) направити делегацію Української Православної Церкви у такому складі:
1. Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій;
2. Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел;
3. Митрополит Луганський і Алчевський Митрофан, голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви;
4. Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, керуючий справами Української Православної Церкви;
5. Митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій.
Ж У Р Н А Л № 23
У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —
МАЛИ МІРКУВАННЯ про виклик Преосвященних для присутності в Священному Синоді.
УХВАЛИЛИ:
Для участі в наступних засіданнях Священного Синоду викликати Преосвященних:
1. митрополита Феодосійського і Керченського Платона;
2. митрополита Овруцького і Коростенського Віссаріона;
3. архієпископа Дніпродзержинського і Царичанського Володимира.
+ОНУФРІЙ, МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ,
ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
Члени Священного Синоду:
+АГАФАНГЕЛ, МИТРОПОЛИТ ОДЕСЬКИЙ І ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ
+ЛАЗАР, МИТРОПОЛИТ СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ І КРИМСЬКИЙ
+МАРК, МИТРОПОЛИТ ХУСТСЬКИЙ І ВИНОГРАДІВСЬКИЙ
+ІЛАРІОН, МИТРОПОЛИТ ДОНЕЦЬКИЙ І МАРІУПОЛЬСЬКИЙ
+ФЕОДОР, МИТРОПОЛИТ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
І ГОРОДОЦЬКИЙ
+ПАВЕЛ, МИТРОПОЛИТ ВИШГОРОДСЬКИЙ І ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ
+МИТРОФАН, МИТРОПОЛИТ ЛУГАНСЬКИЙ І АЛЧЕВСЬКИЙ
+ФИЛИП, МИТРОПОЛИТ ПОЛТАВСЬКИЙ І МИРГОРОДСЬКИЙ
+ЛУКА, АРХІЄПИСКОП ЗАПОРІЗЬКИЙ І МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ
+НИКОДИМ, АРХІЄПИСКОП СЄВЕРОДОНЕЦЬКИЙ І СТАРОБІЛЬСЬКИЙ
+АНТОНІЙ, МИТРОПОЛИТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ І БРОВАРСЬКИЙ,
КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ УПЦ