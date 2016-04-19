В УПЦ утвердили оргкомитет по подготовке празднования 1000-летия древнерусского монашества на Афоне (укр.)

Священний Синод на своєму засіданні 19 квітня затвердив склад Організаційного комітету для проведення урочистих заходів з нагоди 1000-ліття давньоруського чернецтва на Святій Горі Афону(Журнал 14).

До оргкомітету ввійшли:

1) Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій — Голова Оргкомітету;

2) митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври;

3) митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, керуючий справами Української Православної Церкви — заступник Голови Оргкомітету;

4) єпископ Ірпінський Климент, голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу Української Православної Церкви;

5) архімандрит Віктор (Коцаба), голова Адміністративного апарату Київської Митрополії;

6) протоієрей Володимир Савельєв, голова Видавничого відділу Української Православної Церкви;

7) протоієрей Миколай Данилевич, заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви;

8) ієромонах Алексій (Корсак), настоятель подвір’я Свято-Пантелеімонівського на Афоні монастиря при храмі святителя Михаїла, першого митрополита Київського в м. Києві;

9) протоієрей Дмитрій Болгарський, викладач Київської духовної семінарії;

10) Теліженко Володимир Іванович, директор Паломницького Центру при Відділі зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви;

11) Нікітін Антон Володимирович, головний редактор інформаційного мовлення телеканалу «Інтер» (за згодою);

12) Шумило Сергій Вікторович, директор Міжнародного інституту афонського спадку в Україні (за згодою).

Оргкомітету було доручено розробити план заходів з нагоди святкування 1000-ліття давньоруського чернецтва на Святій Горі Афон. Видавничий відділ Української Православної Церкви здійснить переклад українською мовою трудів преподобного Паїсія Величковського.

19 квітня у резиденції Предстоятеля УПЦ на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври відбулося засідання Священного Синоду Української Православної Церкви, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

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