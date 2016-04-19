Фотовыставка "Наш Афон" включена в культурный проект "Мистецького Арсенала" (укр.)

Просвітницький центр кафедрального собору УПЦ представить виставку «Наш Афон. Земний уділ Божої Матері» у Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки (м. Київ) 24 квітня.

Інформаційно–духовно–просвітницький проект фотовиставка «Наш Афон» проходить в рамках проекту Просвітницького центру УПЦ, що діє при Кафедральному соборі на честь Воскресіння Христового. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на soborna.church.ua.

Цього року Українська Православна Церква відзначає 1000-ліття давньоруського чернецтва на Афоні.

У ніч з 24 на 25 квітня до Всесвітнього дня книги спільно з Книжковим Арсеналом, бібліотеки Києва відкриють свої двері та запросять киян провести «Ніч у бібліотеці». Серед мистецьких заходів відбудеться перезентація фотовиставки «Наш Афон. Земний уділ Божої Матері».

Експозиція включає знімки відомого грецького фотохудожника Костаса Асіміса, а також старі фото з архіву афонського Свято-Пантелеімонівського монастиря.

Ознайомитися з виставкою можна з 24 квітня по 24 травня за адресою: м. Київ, вул. В.Житомирська, 4 в приміщенні Відділу мистецтв Публічної бібліотеки імені Лесі Українки.

Детальніша інформація на soborna.church.ua.