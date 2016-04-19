Епископ УПЦ принял участие в Межпарламентской Ассамблее Православия в Спарте (Греция)

Председатель Административно–хозяйственного управления УПЦ епископ Бородянский Варсонофий возглавил делегацию от Украинской Православной Церкви на Межпарламентской Ассамблее Православия, состоявшейся в Греции.

Об этом сообщает sobor.in.ua.

На международной конференции в греческой Спарте вместе с епископом Варсонофием принял участие руководитель издательского отдела Воскресенского кафедрального собора протоиерей Сергий Дерменжи.

Межпарламентская Ассамблея Православия (МАП) является политической организацией, которая работает с 1993 года в греческом парламенте, в Афинах. С 14 по 17 апреля МАП организован семинар на тему: "Продукция монастырей и мелкие производители в православном мире. Совместные усилия и перспективы», который проходил в Спарте. Мероприятия начались с официальной церемонии открытия конференции по монашеской продукции в актовом зале университета.

С приветственной речью выступили: секретарь МАП, министр иностранных дел Греции Яннис Aманатидис, министр сельского развития и продовольствия Греции Евангелос Апостолу, президент ELGA Феофанис Курентис, другие официальные лица, после чего была начата работа конференции.

За этим последовали выступления митрополита Монемвасии и Спарты Евстафия, префекта Пелопоннеса Петроса Татулиса, мэра города Спарта Евангелоса Балиотиса, президента греческой конфедерации специалистов, ремесленников и купцов GSVEE Георгиоса Kaббатаса, а также речь Главы оргкомитета конференции, казначея и члена Финансового комитета МАП Ставроса Aрахобитиса. В заключении первого дня работы выступил директор МАП Костас Mигдалис, который оставил благодарственную памятную запись в книге митр. Епифания по поводу данного события.

Целью собрания было информационное освещение работы монастырей по всему православному миру. В контексте дискуссий организаторами выделялись главные задачи: заинтересовать стороны к сотрудничеству, способствовать налаживанию контактов и преодолеть проблемы локального производства церковных товаров. На конференции присутствовали делегации из монашеской республики Афон, Франции, России, Румынии, Черногории, Сербии, Украины, Финляндии.

В работе конференции звучали предложения и высказывались мнения о развитии и новых разработках предприятий инициированных из ЕС, России, других стран, которые могут представлять интерес для монашеских общин, и существуют в рамках монашеских правил. Обсуждались различные виды продукции, касающиеся пищевых товаров, одежды и других секторов мелкого производства.

Отмечалось, что монашеская продукция и мелкое производство в православном мире должны иметь не только экономическое измерение, но и духовную составляющую в контексте традиций и особенностей монашеской жизни в православии.

Во время заседания Межпарламентской Ассамблеи Православия викарий Киевской митрополии епископ Варсонофий зачитал доклад о хозяйственной деятельности монастырей в Украине. По окончании официальной части представители делегации от Украины в неформальной обстановке имели возможность обменяться контактами с греческими производителями.