Предстоятель УПЦ поздравил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла с 55-летием (укр.)

Вітання Предстоятеля УПЦ митрополиту Вишгородському і Чорнобильському Павлу з 55-річчям від дня народження та річницею архієрейської хіротонії

ЙОГО ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,

ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІШОМУ ПАВЛУ,

МИТРОПОЛИТУ ВИШГОРОДСЬКОМУ І ЧОРНОБИЛЬСЬКОМУ,

НАМІСНИКУ СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Ваше Високопреосвященство, дорогий Владико!

Прийміть сердечні поздоровлення з 55-літтям від дня Вашого народження та з річницею архієрейської хіротонії.

Все Ваше життя –дія Всеблагого Промислу Божого. Цього визначного дня Господь покликав Вас у світ, і з перших кроків Ви почали сходження до жертовника Божого, до Бога, звеселяючого юність Вашу (див. Пс. 42:4). Осягнувши суєтність цього світу, Ви у чернечих обітницях всеціло віддали себе в руки Вседержителя, Який наставив Вас і ввів у гору святую Свою – в обитель преподобних Антонія і Феодосія, де під Покровом Богородиці продовжуєте нести свій послух і донині. Уподібнюючи Лавру Печерську Гефсиманському вертограду, Ви дбаєте не лише про зовнішню її благоліпність, але й про внутрішній зміст, наставляючи, яко добрий пастир, іноків череди до небесної огради і навчаючи стадо Христове заповідям Його.

Нехай Всемилостивий Господь у кріпості душевних і тілесних сил зберігає Вашу Святиню і Своєю багатою милістю зробить дні Вашого земного життя довгими, красивими, мирними і сповненими надії на вічне спасіння.

З любов’ю во Христі

+ОНУФРІЙ,

МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

19 квітня 2016 року