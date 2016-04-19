В Киево-Печерской лавре сегодня заседает Священный Синод УПЦ

19 апреля в резиденции Предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры началось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В заседании, которое возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, участвуют постоянные члены Священного Синода: митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, митрополит Хустский и Виноградовский Марк, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, секретарь Священного Синода УПЦ, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний; а также временные члены Священного Синода: митрополит Полтавский и Миргородский Филипп, архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука, архиепископ Северодонецкий и Старобельский Никодим.

Перед началом Священного Синода Предстоятель УПЦ возглавил чтение Акафиста Божественным Страстям Христовым.

news.church.ua