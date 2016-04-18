У православных христиан началась шестая неделя Великого Поста

У православных христиан началась шестая седмица Великого Поста, которую называют неделею ваий (пальм) или Вербной неделей. Эта неделя посвящена евангельским событиям, которые предшествовали страданиям Спасителя и Его Крестной смерти.

Подготавливая верующих к Страстям Христовым, Православная Церковь воспоминает царский вход Иисуса Христа в Иерусалим, когда еврейский народ встречал Спасителя с ветвями, устилая Его дорогу своими одеждами.

В субботу шестой седмицы, 23 апреля - Лазарева суббота. В этот день Православная Церковь воспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря. Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Христос велел “отнять” камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему: “Лазарь! Иди вон”. Лазарь воскрес и вышел из пещеры. Весть о великом чуде воскресения быстро разнеслась по Иудее.

Шестая седмица завершается 24 апреля Вербным воскресеньем, с которым связана история о входе Иисуса в Иерусалим.

Жители Иерусалима, услышав весть о воскрешении Лазаря и о приходе Иисуса, взяли пальмовые ветви и встречали Спасителя словами: «Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне и Царь Израилев!».

Иисус ехал в Иерусалим на осленке, тем самым исполнив пророчество, написанное ранее: «Не бойся, дочь Сиона: вот, Царь твой грядет, сидя на молодом осле». После чуда воскресения Лазаря первосвященники приняли решение убить Иисуса. И уже через несколько дней жители Иудеи, которые приветствовали Иисуса Христа возгласами: «Осанна!», кричали: «Распни Его!»

В Вербное воскресение в храмах освящают вербу. Освящённые ветви принято хранить у икон в течение года.

После праздника Входа Господня в Иерусалим у православных начнется Страстная неделя - самая строгая. Великий пост завершится праздником Воскресения Христова 1 мая.

Богослужения шестой седмицы

На Вербной неделе в среду и пятницу во всех храмах Украинской Православной Церкви будут отслужены Литургии Преждеосвященных Даров, а в субботу и воскресение – Литургии свт. Иоанна Златоуста.

Календарь поста на шестой седмице

Понедельник - сырые фрукты и овощи, мед, орехи, хлеб.

Вторник - варенная еда растительного происхождения, без масла.

Среда - сырые фрукты и овощи, мед, орехи, хлеб.

Четверг - варенная еда растительного происхождения, без масла.

Пятница - сырые фрукты и овощи, мед, орехи, хлеб.

Суббота - варенная пища растительного происхождения, масло, хлеб, вино, икра.

Воскресенье - варенная пища растительного происхождения, масло, хлеб, вино, рыба.

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