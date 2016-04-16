В городе Сарны на Полесье злоумышленники ограбили храм УПЦ

В ночь на 15 апреля в храме в честь преподобного Алексея, человека Божия, города Сарны на Полесье, совершено преступление — ограбление храма. Злоумышленники, взломав боковую дверь, проникли внутрь храма, своими действиями внесли беспорядок и ограбили церковную кассу.

Следственная оперативная группа Ровенского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, которая прибыла на место преступления, внесла соответствующие сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

За прошлый год было совершено около двадцати актов вандализма и грабежей храмов на территории Ровенской области.

Как прокомментировал управляющий епархией, Высокопреосвященнейший Анатолий, иональном полицию, ничего не изменила кроме переименования. Полесский край не чувствует ничего положительного в работе органов МВД, ведь до сих пор в Сарненский епархии не раскрыто ни одного преступления, вызывает крайнее недовольство, как православных жителей Полесья так и верующих других конфессий».

news.church.ua