Почти во всех епархиях УПЦ - новые монахи и монахини (укр.)

Протягом Великого посту Українська Православна Церква поповнилася новими ченцями і черницями.

Чернечі постриги були здійсненні майже в усіх єпархіях УПЦ. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-служби єпархій.

За словом Блаженнішого Митрополита Онуфрія, чернецтво – це саме та опора, на якій тримається вся Церква. Предстоятель нещодавно процитував святителя Димитрія Ростовського, який говорив «Церква – це виноградник, а монахи – сухі кілки. Якщо немає цих кілків, то гілки падають на землю і не дають плоду, а гниють. Для того, щоб виноградник приносив плоди, повинні бути опори, які його тримають».

Варто зазначити, що згідно звіту «Про мережу церков і релігійних організацій в Україні» в монастирях Української Православної Церкви станом на початок року подвизалося 4 847 ченців та черниць, що складає 70% від усього чернецтва України.

На престольне свято митрополит Рівненський і Острозькій Варфоломій благословив чернечий одяг для перших насельниць новоутвореної обителі єпархії – на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці у селі Андрусіїв Гощанського району.

«Коли монах принесе свої обітниці перед Богом і людьми, він приймає друге Хрещення, очищається від гріхів і стає сином світла, тоді й Господь наш зі Своїми ангелами радіє за нього», – процитував святителя Симона Фессалонікійського владика та побажав сестрам нового форпосту Православ’я на Рівненщинізаступництва Матері Божої, сили й мудрості.