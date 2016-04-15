Похвала Пресвятой Богородицы - Суббота Акафиста

На пятой седмице Великого поста, в пятницу вечером, 15 апреля во всех православных храмах состоится торжественное пение акафиста Божией Матери. Этот день называется Суббота Акафиста (пение проходит накануне, в пятницу). Этот праздник верующие очень любят и ожидают с особым воодушевлением. Под праздничный колокольный звон из алтаря выйдет духовенство в светлых одеждах и начнется пение невероятно красивого гимна в честь Божией Матери.

Традиция празднования Субботы Акафиста установлена в IX веке за избавление Константинополя Пресвятой Богородицей от нашествия врагов. При нападении на Константинополь персидских и скифских войск патриарх Сергий принес икону Пресвятой Богородицы к городским стенам и молил Господа о защите. Икона Богородицы, написанная святым евангелистом Лукой, хранилась во Влахернском храме. В те дни была реальная угроза разрушения святынь и надругательства над ними. Во Влахернском храме хранились также риза и пояс Пресвятой Богородицы.

В ночь нашествия люди собрались в храме и молили Пресвятую Богородицу о защите. Внезапно началась буря. Корабли нападавших были потоплены, враги бежали.

Пение Акафиста, или благодарственной Похвалы Пресвятой Богородицы, впервые состоялось ночью во Влахернском храме после чудесного избавления города от нашествия врагов. Благодарный народ пел Богородице победную песнь: “Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице!”

В воспоминание чуда избавления от врагов, Православная Церковь постановила празднество Похвалы Пресвятой Богородицы.

Акафист - это похвала Пресвятой Девы. Он состоит из 24 песней: 12 кондаков и 12 икосов, расположенных сообразно 24 буквам греческой азбуки. Главная особенность и основное содержание икосов заключается в двенадцати разных обращений к Богородице, которые начинаются со слова «Радуйся». Эти обращения - молитвенно-поэтические вариации на тему приветствия, с которым обратился Архангел Гавриил к Пресвятой Деве Марии в день Благовещения: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою» (Лк. 1:28).

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