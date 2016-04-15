УПЦ призывает власти не поддерживать гей-парады в Киеве

Украинская Православная Церковь призывает власти не поддерживать проведение в Киеве публичных акций «ЛГБТ-сообщества». Об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

«Люди, пораженные тяжким духовным недугом, ведут себя вызывающе по отношению к здоровой части общества. Демонстрируя и пропагандируя то, чего нужно стыдиться, они оскорбляют остальных людей, нарушая тем самым их права», – сказал митрополит.

Он отметил, что в последнее время так называемые «борцы с дискриминацией» все активнее спекулируют на теме европейской интеграции.

«Лозунг Европейского союза – «единство в многообразии». Почему же мы должны слепо копировать то, что противоречит тысячелетним моральным устоям и традициям нашего народа? Очевидно, более разумно было бы нам и европейцам перенимать друг у друга то хорошее, что мы накопили за века», – сказал митрополит Антоний.

Он напомнил, что европейская цивилизация сформировалась на христианском базисе, «поэтому истинные исторические европейские ценности – это нравственность и традиционная семья.

Управляющий делами УПЦ призвал власти столицы не поддерживать запланированные акции ЛГБТ.

«Грех противоестественных отношений, который сегодня так настойчиво «продвигают» в массы, называется содомским. Это от названия одного их ветхозаветных городов – Содома и Гоморры, в которых он был очень распространен. Когда мера беззакония их была переполнена, Господь пролил на Содом и Гоморру серу и огонь. Теперь это дно Мертвого моря. Хочу призвать всех задуматься, какой участи мы желаем нашим городам и нашей стране?», – сказал владыка Антоний.

«Активность приверженцев содомии возрастает с последними неделями Великого поста. В эти важне для христиан дни хочу пожелать всем, кто пребывает в заблуждении, просветиться светом Христова Воскресения и обрести надежду на вечную жизнь», – подчеркнул митрополит Антоний.

Как сообщалось, в конце апреля или в начале мая в Киеве «ЛГБТ-сообщество» планирует провести так называемый «Фестиваль равенства». Организаторы обещают взять реванш за неудавшуюся попытку проведения аналогичной акции во Львове 19 марта. Они заявляют, что в столице рассчитывают на поддержку властей и полиции.