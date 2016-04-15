Архиепископ Лука обратился к властям Запорожья, в связи с дискриминацией УПЦ в регионе

Обращение к местной власти архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука направил 14 апреля.

В своем письме архиерей выразил обеспокоенность верующих Украинской Православной Церкви тем фактом, что 11 апреля на митинг-реквием, приуроченный Международному дню памяти узников нацистских концлагерей не были приглашены священники крупнейшей конфессии в регионе – Запорожской епархии Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Как отметил архиепископ Лука, такое игнорирование властью канонической Церкви вызывает недоумение. Ведь, оно имело место не смотря на то, «что выбор, обустройство места проведения мероприятия и установка Поклонного Креста были осуществлены на средства православных запорожцев».

В своем Обращении управляющий Запорожской епархией также подчеркнул:

«Чем объяснить такую досадную “забывчивость или невнимание с Вашей стороны к общественно-социальной деятельности паствы Запорожской епархии? На мероприятии прозвучали слова: “Школьники принимают участие в панихиде по жертвам нацизма, и они должны учиться этому примеру стойкости, выдержке и героизму”. А какой пример Вы подаете этим школьникам? Пример целенаправленного искусственного создания образа врага в лице православного епископа, священников, тысяч обычных верующих людей, не пригласив тех, кто создал это памятное место?

Это не только обидно, но и опасно, поскольку может привести к неконтролируемым последствиям.

Руководство Запорожской епархии УПЦ прикладывает все свои силы для сохранения мира и гражданского спокойствия, непоколебимости в деле пастырского окормления всех своих чад, независимо от политических или любых других общественных взглядов. Молитва за мир и примирение – ежедневная забота каждого православного верующего епархии.

Качество работы любого государственного чиновника оценивается по результатам его деятельности. Украина исповедует европейские ценности, где если государственный чиновник разоблачается в ложных заявлениях или непрофессиональных поступках – он подает в отставку. Если человек на своем посту приносит обществу не пользу, а вред – его увольняют. Если плохо работает транспорт – всем понятно, что виноват ответственный за транспорт; если проблема с медициной – ответственный за охрану здоровья. Но что же должно произойти у нас, чтобы всем стало понятно, что не на своем месте люди, которые отвечают за церковно-государственные отношения в регионе, при этом не желают повысить уровень своих знаний в этой области? Начнется религиозная война?

В правовом государстве, к статусу которого стремилась Украина, люди должны помнить об ответственности за свои слова и поступки. Хотим напомнить поговорку нашего народа: “Что посеял, то и собрал”. Кроме того, чем больше бумерангов с недобрыми ситуациями кто-то запускает снаружи, тем более жесткий удар может со временем постигнуть этого человека и общее дело, в котором он участвует.

В одной из своих проповедей Блаженнейший митрополит Онуфрий сказал: “Своя правда может показаться очень красивой, очень перспективной, но она по своей сути несет смерть. А воля Божья – она иногда бывает неприятная для нас, бывает горькая, тяжелая – в своей сути несет с собой жизнь”.

Мы не оставляем надежду, что попытки искусственного создания образа врага из верующих Запорожской епархии УПЦ найдет должную оценку и понимание у Вас».