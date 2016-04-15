Предстоятель УПЦ рассказал о степенях духовного совершенства человека

Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о степенях духовного совершенства человека.

«Человек, который видит Бога, видит, что Бог хочет, видит волю и благость Божию – такой человек становится настоящим миротворцем», – подчеркнул Предстоятель.

Миротворцы, о которых говорится в Заповедях Блаженств, отличаются от людей, которые пытаются сохранить мир при помощи дипломатии. «Он сам с собой несет мир Божий. Этот мир излучается от него. И человек, пребывающий возле такого миротворца, сам умиротворяется. Он сам хочет быть сыном мира», – заметил Блаженнейший владыка.

Человек, достигший этой ступени совершенства, способен безропотно без вины нести наказание и благодарить Бога за это. «Такие люди становятся способными быть изгнанными за правду», – сказал Архипастырь.

Высшей же степенью духовного совершенства является терпение злых слов, которые на человека лгут ради того, что он является последователем Христа. «Когда нас начинают поносить, обзывать, то мы начинаем искать какие-то ответные удары, меры, которыми мы могли бы сделать обидчику больно так, как никто не сделал ему больно. А человек, который достиг высокой меры добродетели, духовного совершенства, претерпевает это как от руки Божией».

Совершенный христианин, когда на него возводят клевету – все предает в руки Божии. Такие люди заслуживают последнего божественного завещания: «Радуйтесь, веселитесь, потому что для вас велика награда на Небесах».

«Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы терпеливо совершали восхождение по этим ступеням, чтобы мы заставляли себя идти этим путем, – заключил Предстоятель. – Может быть, мы зайдем только на первую ступень и больше не подвинемся, но на первой ступени уже есть обещание «Блаженнии нищие духом, яко тех есть Царствие Божие». Если мы не будем спать на ней, а стараться подняться выше – то мы уже имеем награду, что наше будет Царствие Божие».

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