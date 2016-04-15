Киевские духовные школы наградили золотой медалью

Среди высших учебных заведений, участвующих в международной выставке «Образование и карьера – 2016», прошел конкурс, по результатам которого Киевская духовная академия заняла призовое место в номинации “Международное сотрудничество в отрасли образования и науки” и награждена золотой медалью.

14 апреля в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» состоялось открытие ежегодной международной выставки «Образование и карьера -2016» и выставки учебных заведений «Образование за рубежом», где были представлены более 70-ти вузов из разных стран мира: Польши, Эстонии, Чехии, Литвы, Турции, Франции, Кипра, Израиля, США и т. д.

Организатором выставки является Общество «Знание» Украины при поддержке и участии Министерства образования и науки Украины, а также Посольств Франции и Канады , Торгового отдела Посольства Австрии, агентства Campus France, DAAD, British Council, Гете Института в Украине.

Традиционно Киевская духовная академия принимает участие в данном мероприятии.

Гости имели возможность ознакомится с последними изданиями, посвященными 400-летию Киевских духовных школ, среди которых: фотоальбом, Биографический словарь (в 2-х томах) и записи богослужебных песнопений в исполнении хоров КДА; а также пообщаться с участниками.

Выставка продолжит свою роботу до 16 апреля.

kdais.kiev.ua