УПЦ остается крупнейшей конфессией в Украине по данным департамента по делам религий

Согласно данным Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины, Украинская Православная Церковь остается крупнейшей конфессией в Украине. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В отчете «О сети церквей и религиозных организаций в Украине» указано, что по состоянию на 1 января 2016 года в Украине зарегистрировано 34 183 религиозных общин, из них более трети —12 334 — принадлежит Украинской Православной Церкви.

При этом, по данным Департамента, во второй по величине «православной конфессии — УПЦ КП» религиозных общин насчитывается почти втрое меньше — 4 921, из них 196 недействующих. Третья по величине — Украинская Греко-Католическая Церковь — в своем составе 3 366 религиозных общин.

Кроме этого, согласно статистическим данным Министерства культуры, в Украине зарегистрировано 207 монастырей, принадлежащих Украинской Православной Церкви (40% от общего количества в Украине), в которых подвизается 4 847 монахов и монахинь (70% от общего количества монашествующих). Для сравнения — в «УПЦ КП» — 63 монастырей, за которыми закреплены 211 монахов, а в УАПЦ — 13 обителей и 19 монахов.

Также в отчете отмечается, что в УПЦ: 10 169 священнослужителей; 19 духовных учебных заведений, в которых на стационаре учится 2 065 студентов, а на заочной форме — 2 796. Украинская Православная Церковь имеет в своем составе 3 706 воскресных школ и одну общеобразовательную.

Согласно данным Департамента по делам религий и национальностей, в УПЦ по состоянию на начало 2016 года насчитывалось 129 средств массовой информации, из них — 90 печатных, 7—аудиовизуальных, 38 — электронных.