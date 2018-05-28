Храм преподобной Марии Египетской - единственный в Украине: настоятель о престольном празднике

Центр информации Украинской Православной Церкви и "УНИАН-Религии" возобновляют проект «Престольные праздники столичных храмов», который реализуется по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

О единственном в Украине храме в честь прпеподобной Марии Египетской, который действует при киевском Перинатальном центре (на базе родильного дома №7), и о великой святой. рассказал настоятель – протоиерей Ростислав Родь.

О МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ

Преподобная Мария Египетская родилась в середине V века. В 12-летнем возрасте она ушла из родительского дома и 17 лет провела в разврате. Однажды, попав в Иерусалим, она оказалась у храма Воскресения Христова. Но у входа была остановлена невидимой силой, которая не дала ей войти в церковь.

Мария поняла, что Бог не допускает ее в святое место за грехи. Охваченная чувством глубокого покаяния, она стала молить Господа о прощении. Увидев пред собой икону Пресвятой Богородицы, Мария пообещала Царице Небесной изменить свою жизнь. Почувствов, что молитва ее услышана, она беспрепятственно вошла в храм, поклонилась Животворящему Кресту Господню и другим святыням.

Мария услышала голос Богородицы, повелевший ей удалиться в пустыню за Иорданом. В суровой и безлюдной пустыне в течение 17 лет боролась она с блудной страстью, пока совершенно не очистилась от нее.

Всего Мария Египетская почти полстолетия провела в полном уединении, посте и молитве. Еще при земной жизни Бог прославил святую подвижницу чудесами: она обладала даром прозорливости, во время молитвы поднималась над землей, мгновенно перемещалась на большие расстояния, ходила по воде. Так из великой грешницы преподобная Мария стала величайшей святой и оставила всем будущим поколеним яркий пример покаяния.

О ХРАМЕ

Сегодня не только престольный праздник, но и день рождения нашого храма. Первую Божественную Литургию мы отслужили ровно 11 лет назад. До этого год оббивали пороги, убеждали главврача в том, что такой храм нужен. И нам выделили помещение на первом этаже роддома, с отдельным входом.

Идея посвятить храм преподобной Марии Египетской принадлежит нашему благочинному – отцу Роману Барановскому. Такое решение оказалось очень уместным: тепер я объясняю пациенткам роддома, что эта святая – покровительница чистоты и целомудрия. Чтобы брак был крепким и дети воспитывались правильно, нужно основывать это воспитание на целомудрии.

Вначале наш приход был совсем маленький – два человека на клиросе, я и пара прихожан. Со временем люди стали прибывать. Сейчас их около 40. Некоторые женщины, которые родили детей в нашем роддоме, и я этих детей крестил, стали постоянными прихожанками нашого храма вместе со своими семьями.

К сожалению, нередко приходится крестить детей в реанимации. Наш Перинатальный центр специализируется на оказании помощи недоношенным детям.

Но Господь проявляет к нам свою милость. В нескольких семьях вообще не было детей, а начали приходить в наш храм – и Бог дал деток, уже даже по двое-трое.

Каждую неделю по четвергам мы проводим беседы с пациентками роддома и служим для них молебны.

При церкви работает воскресная школа. Ее воспитаники дважды побеждали на фестивалях-конкурсах «Вифлеємська зірка» і «Візерунки Великодня», в которых участвуют воскресные школы Киева.

С Божьей помощью сделали в храме капитальный ремонт, сейчас заканчиваем оформление постоянного иконостаса. Готовимся расписывать стены.

Особо почитаемые святыни храма – иконы с частицами святых мощей святителя Николая Чудотворца, преподобных Серафима Саровского и Сергия Радонежского, святителя Игнатия (Брянчанинова); мощевики с частицами мощей преподобных Киево-Печерских, святых Петра и Февронии, святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого).

Храм открыт ежедневно, кроме понедельника, с 11.00 до 17.00.

По субботам в 16.00 совершается вечернее богослужение, по воскресеньям в 8.30 утра – акафист прп. Марии Египетской, после него – Литургия.

Также богослужения проходят в двунадесятые и великие празники, а также в дни почитания святых, мощи которых находяться в нашем храме. В будни вечерняя служба начинается в 17.00, Литургия – в 07.30, чтобы люди успевали помолиться за богослужением перед началом рабочего дня.

Адрес храма: ул. Предславинская, 9 (недалеко от станции метро «Олимпийская»).

Центр информации Украинской Православной Церкви - для "УНИАН-Религии".

Фото из архива протоиерея Ростислава Родь.