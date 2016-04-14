Афонский старец рассказал о том, как украинцам пережить тяжелые времена

Игумен афонского монастыря Ксенофонт архимандрит Алексий считает, что в период экономических трудностей украинцам необходимо больше трудиться на земле, помогать обездоленным и «прекратить заблудшую и неправильную жизнь».

Об этом афонский старец рассказал в интервью сайту «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».

«Я думаю, что в период экономических трудностей нам необходимо более энергично трудиться и работать на земле, данной нам Богом. Ведь сказал Господь, что от плодов ее мы будем питаться. Через наши старания и труд Господь нам даст силы в нынешних испытаниях, но нам надо прекратить заблудшую и неправильную жизнь. Только через работу и труд мы сможем выйти из жизненного тупика», - отметил геронда.

Также игумен афонского монастыря напомнил о важности помогать обездоленным.

«В глазах Божиих сочувствие, помощь, поддержка тех, кто в этом нуждается, является великим приношением. В наше время просто необходимо помогать страждущему человеку, который потерял все, что имел в своей жизни», - сказал архимандрит Алексий.

Вместе с тем он напомнил о том, что «испытания всегда посылаются Господом, как свидетельство Его любви».

«Через испытания и трудности нам надо снова найти правильную дорогу и вернуться на путь покаяния… Когда человек имеет веру, надежду и доверие к Богу, тогда он черпает силы от данной ему Божественной благодати. И эти силы помогают ему противостоять проблемам и трудностям. Верующий в Бога – сильный человек. Тот, кто не верит, порабощается отчаянием, унынием, печалью, разочарованием, он не видит света, поскольку ему не хватает Христа», - отмечает афонский старец.

По его словам, в последние годы люди приезжают на Афон взволнованными, полными проблем.

«Они не знают, что будет завтра. Такая ситуация их приводит к неуверенности и незащищенности», - говорит игумен монастыря на Святой Горе Афон.

В то же время он напоминает о том, что Афон – «это место молитвы, покаяния, аскезы, а также и труда».

«Потому люди, приезжающие на Афон, берут пример у монахов. Многие приезжают увидеть святыни: чудотворные иконы и святые мощи, к которым можно приложиться; приезжают исповедаться, чтобы начать новую страницу в своей жизни. Многие паломники скидывают с себя всю свою скверну и становятся чистыми, тем самым они начинают новую страницу в своей жизни, когда покинут Афон», - констатирует геронда.