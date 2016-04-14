Архиепископ Запорожский Лука заявил, что лично крестит перед Пасхой тех, кто еще не крещен

Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ, 30 апреля - в Великую Субботу Страстной Седмицы, в храме святых Петра и Февронии Муромских чудотворцев совершится Таинство Крещения взрослых.

Крестить запорожцев будет архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука.

Начало Божественной Литургии в 9.00, но желающих принять Таинство Крещения ждут в церкви в 8.00 для огласительной беседы.

1news.zp.ua