В Киево-Печерской лавре прочитали Великий покаянный канон

На пятой седмице Великого поста за богослужением, которое имеет название «Мариино стояние» – вместе с каноном прочитывается житие преподобной Марии Египетской.

13 апреля, в среду 5-й седмицы Великого поста, во время утрени Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины совершил чтение Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В этот день по богослужебному уставу во время утрени совершается чтение Великого канона прп. Андрея Критского, который читается в первые четыре дня 1-й седмицы Великого поста. Особенностью сегодняшней утрени является чтение жития прп. Марии Египетской (память совершается 1 апреля по старому стилю), представляющее образец истинного покаяния, борьбы с грехом и пример великого милосердия Божьего. Традиция чтения канона прп. Андрея Критского с житием прп. Марии Египетской была начата со времен 6 Вселенского собора (конец VIIст.).