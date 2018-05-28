Преподобная Мария Египетская: от великой грешницы – до великой подвижницы

На пятой неделе Великого поста, в четверг, 14 апреля, Православная Церковь празднует день памяти одной из самых великих святых за всю историю христианства - преподобной Марии Египетской.

Преподобная Мария жила в середине V и в начале VI века. Ее судьба - один из самых глубоких примеров покаяния и любви Бога к человеку.

Когда Марии исполнилось двенадцать лет, она ушла из родительского дома в и 17 лет жила порочной жизнью, пока Господь не обратил ее к покаянию.

Её пример открывает условия спасения : сердечное покаяние, упование на помощь Господа и Богоматери и отказ от греховной жизни.

К ее молитвенной помощи прибегают люди, запутавшиеся в жизненных обстоятельствах. Она покровительница всех кающихся и желающих отречься от греховной жизни.

В день памяти Марии Египетской напомним о том, как она сама открыла свою жизнь святому Зосиме, который незадолго до ее смерти встретил ее в пустыне.

«В 12 лет я ушла из дома родителей в Александрию, где начала вести порочную жизнь. Однажды с народною толпою отправилась я в Иерусалим на праздник Воздвижения креста Господня. Во время плавания я соблазнила многих путешественников.

Прибыв в Иерусалим, я хотела идти с народом в церковь, но какая-то невидимая сила удерживала меня. Я стала размышлять, почему я не могу войти в церковь, когда входят другие. Тогда свет Божий озарил мое сердце, и я поняла, что грехи мои не пускают меня в храм Божий. Долго я плакала и вдруг, подняв глаза к верху, увидела на стене образ Пресвятой Богородицы. Я стала умолять Пресвятую Богородицу простить меня и допустить в церковь, чтобы поклониться Кресту Христову.

И что же? После молитвы я свободно вошла в церковь, поклонилась Святому Кресту и, воротившись к иконе, стала просить Богородицу наставить меня на путь спасения. Тогда я услышала голос: “Ступай за Иордан, и там найдешь покой для души твоей!” Я послушалась голоса и через три дня дошла до монастыря святого Иоанна Предтечи, близ реки Иордана. Выкупавшись в святой реке, я вошла в церковь, приобщилась Святых Тайн и потом, перейдя реку, поселилась в здешней пустыне. Здесь я прожила 40 лет, питалась кореньями, терпела страшный голод. Иногда я мучилась, воспоминая о сладкой пище, которую всегда имела в Египте.

Иногда не было и простой воды, а мне хотелось тех дорогих вин, которые я пила прежде без меры. Язык мой против моей воли настраивался повторять те безумные песни, которые прежде утешали меня. Страшно я боролась со своими злыми навыками. Случалось, что падала на землю от изнеможения. Платье мое истлело от времени, тело то страдало от холода, то горело от зноя. Но через 17 лет наступило время покоя”.

Рассказав свою жизнь, святая Мария просила Зосиму, что бы он в будущем году, в Великий четверг, принес из монастыря Святые Дары и причастил ее в тот самый день, в который Господь причащал Своих учеников.

Святой Зосима, придя в пустыню, долго молился и ждал святую подвижницу. Наконец, увидел, что она подошла к реке и, перекрестив ее, пошла по воде. Старец изумился и хотел поклониться Марии в ноги, но она сказала: “Что ты делаешь? Ты священник и в руках у тебя Святые Дары!”

Причастившись, святая подвижница просила еще раз прийти к ней в пустыню; Зосима явился через год и нашел ее уже умершею. Возле ее на песке были начертаны слова: “Отец Зосима! Похорони здесь тело смиренной Марии, умершей 1 апреля”.

Это было 1 апреля 524 года, в самый день ее причащения. Память святой Марии, кроме 1 апреля (14 апреля по новому стилю), чтится в воскресенье и четверг 5-й недели Великого Поста.

Для «УНИАН-Религии» - БФ «Православное наследие Украины на Святой горе Афон».