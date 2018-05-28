Игумен афонского монастыря: Испытания всегда посылаются Господом, как свидетельство Его любви

Игумен монастыря Ксенофонт архимандрит Алексий специально для сайта Благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» рассказал о том, с каким сердцем приезжают и какие мысли привозят на Афон паломники, дал мудрые наставления, как украинцам пережить тяжелые времена, и благословил работу фонда.

В Украине сейчас сложилась очень сложная экономическая и политическая ситуация. Такое ощущение, будто Бог посылает нам испытания. Как, на ваш взгляд, в чем причина всех невзгод, которые происходят в нашей стране?

Испытания всегда посылаются Господом, как свидетельство Его любви. Через испытания Он хочет помочь нам расти духовно и совершенствоваться, пробудиться при духовно-нравственном падении. Таким образом Он показывает, что наша жизнь наполнена тленными вещами, что мы сбились с пути нашей веры, поставили перед собой совсем иные цели, ведь главная наша цель, как сказал Христос, это, прежде всего, поиски Царствия Божьего и милости Его, и все необходимое Господь нам даст, и Господь нам дает это. Но мы почему-то охотимся только за материальным достатком. Следовательно, нам посылаются великие испытания и трудности, потому что в своей жизни мы Бога оставили в стороне. В этом наше большое заблуждение. Потому через испытания и трудности нам надо снова найти правильную дорогу и вернуться на путь покаяния, и через наше покаяние Господь даст нам свою благодать.

Из-за безработицы и экономического упадка некоторые люди стали больше обращаться к Богу (ожидая помощи и вразумления), другие – наоборот отвернулась от Господа? Какое напутствие вы дали бы первым и вторым?

Я думаю, что этот выбор самый худший. Поскольку без Бога человек не может решить свои проблемы. А когда человек имеет веру, надежду и доверие к Богу, тогда он черпает силы от данной ему Божественной благодати. И эти силы помогают ему противостоять проблемам и трудностям. Верующий в Бога – сильный человек. Тот, кто не верит, порабощается отчаянием, унынием, печалью, разочарованием, он не видит света, поскольку ему не хватает Христа. И я думаю, что в период экономических трудностей нам необходимо более энергично трудиться и работать на земле, данной нам Богом. Ведь сказал Господь, что от плодов ее мы будем питаться. Через наши старания и труд Господь нам даст силы в нынешних испытаниях, но нам надо прекратить заблудшую и неправильную жизнь. Только через работу и труд мы сможем выйти из жизненного тупика.

В последние несколько лет изменились ли вопросы, мольбы, проблемы, радости, с которыми люди приезжают на Афон?

Скажу вам по правде, что в последние годы люди приезжают на Афон взволнованными, полными проблем. Они не знают, что будет завтра. Такая ситуация их приводит к неуверенности и незащищенности. Однако те, кто приезжает на Афон, понимают, что благодаря общению с монахами, благодаря литургиям, агрипниям и молитвам они видят, что надежда – это Господь, что с помощью Божию и личными стараниями, они смогут пережить трудные годы. Таким образом Афон посылает человечеству послание, полное надежды и молитвы. Это сила, которая нам дается, чтобы мы достигли успеха в своих хороших делах.

Для чего и с каким сердцем люди приезжают на Афон?

Афон – это место молитвы, покаяния, аскезы, а также и труда. Афонская братия здесь трудится как духовно, так и телесно. Святые отцы говорят, что молитвой мы обретаем спасение, а от труда питаемся. Потому люди, приезжающие на Афон, берут пример у монахов. Многие приезжают увидеть святыни: чудотворные иконы и святые мощи, к которым можно приложится; приезжают исповедаться, чтобы начать новую страницу в своей жизни. Многие паломники скидывают с себя всю свою скверну и становятся чистыми, тем самым они начинают новую страницу в своей жизни, когда покинут Афон. Есть люди, которые приезжают на Афон, просто посмотреть. Но Господь, который любит каждого, посеет новое зерно в душе каждого человека. После паломничества на Афон это зерно сможет прорасти и помочь человеку.

Как человеку найти в себе силы? Как не сбиться с верного пути, когда он оказался в сложной ситуации? Сейчас в Украине многие люди потеряли свой дом, остались за чертой бедности.

Трудно все это слышать. Но я думаю, что в таких случаях необходима как государственная поддержка в восстановлении потерянного, так и помощь со стороны Церкви. Церковь не должна оставлять нищих и брошенных людей. Но должно также быть и взаимопонимание между каждым человеком. Тот кото имеет возможность помочь обездоленному, пусть не самодовольствуется, что имеет. Это хороший поступок помогать бедным. Пусть они знают, что за это получат великую награду от Бога. Их роль в обществе очень важна, помощь человеку является неоценимой. В глазах Божиих сочувствие, помощь, поддержка тех, кто в этом нуждается, является великим приношением. В наше время просто необходимо помогать страждущему человеку, который потерял все, что имел в своей жизни.

Какие наставления вы дали бы молодежи, подрастающему поколению, детям? Чему им стоит учиться?

Родители к сожалению думают о тот как дать детям образование, как им помочь, чтобы найти хорошую работу. Тем самым они переживают за их материальный достаток. Это все безусловно необходимо, но то, что родители должны оставить в наследие своим детям – это вера, поскольку только благодаря вере они смогут противостоять житейским трудностям и искушениям. Если человек не имеет веры, он подобен перу, которое ветер бросает в разные стороны. Но совсем по-другому у верующего человека. Верующие молодые люди могут создать хорошую семью, их поступки будут хорошими. Для них целью есть не рестораны и клубы, места, которые им только вредят, а святой храм. В этом должны заключаться их приоритеты.

Каких основных духовных правил стоит придерживаться верующим мирянам?

Думаю, люди, которые имеют веру и благоговение, имеют великую силу, чтобы постоянно участвовать в таинствах Церкви, в исповеди, евхаристии. Они имеют непосредственное отношение к церковной жизни. Эти люди имеют истинное общение и любовь между собой.

В Украине мы создали фонд для популяризации и развития Афона, чтобы максимальное количество людей узнали об этом чудесном месте. Как вам кажется, что может привнести фонд в жизнь каждого человека, чем он мог бы заниматься, чтобы это принесло пользу?

Люди, приезжающие на Афон, имеют прямой опыт знакомства с этим святым местом, и паломничество им очень помогает в духовной жизни. Вы можете на своем сайте размещать жизнеописания афонских подвижников благочестия как прошлого, так и современности, например, о таких как Преподобный Паисий. Также тексты, которые могли бы быть практичными для христианской жизни. И, конечно же, просветительские статьи, которые могли бы рассказать, что такое Афон, рассказать о его истории, о традициях. Афон – сокровищница, наполняемая на протяжении столетий, это богатый удел Пресвятой Богородицы. Афон хранит и придерживается всех своих традиций православной веры и молитв, несет любовь и мир. Вы видите, что здесь подвизаются люди из всех православных стран, мы подобны здесь единой душе. Веками на Афоне подвизались греки, россияне, украинцы, болгары, румыны, сербы, грузины и это о много говорит. Это пример того, как все люди мы могут быть единым во Христе. Но когда мы удаляемся от Христа, мы можем увидеть, что мы становимся, словно разбросанные камни. Поэтому Ваше приношение этому миру пусть будет Вашей миссией с помощью Интернета, чтобы еще больше рассказать об Афоне и о Православии и о чем нас учат святые отцы Церкви. Благодаря вашим трудам многие люди, захотят вживую познакомится с афонской традицией, с духовностью, которые Афон так бережно хранит. Это очень важно!

Какие пожелания и благословения вы дали бы нашему Фонду?

Ваша цель – очень хорошая! Мне очень радостно слышать о вас. Я желаю, чтобы Господь, Божья Матерь Одигитрия вас вела, чтобы молитвами Великомученика Георгия открылся вам путь к успеху. Работа это богоугодна. Будьте внимательны, не забывайте, что на вас лежит особая миссия. Ваш фонд ставит перед собой благие цели, которые важны для духовной жизни. Цель есть вера, любовь к ближнему. Ваш Фонд основан на христианских ценностях. Я желаю всем сотрудникам вашего Фонда благословения Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы, предстательства Святого Георгия и Преподобного Ксенофонта, пусть они Вам помогают. Пусть все дела ваши совершаются в Духе Божием. Желаю также здоровья и терпения в реализации всех ваших целей.

Геронда, спасибо вам большое за теплую беседу.

Благословение Господне с вами!

Беседовал Андрей Ус

Материал подготовлен Благотворительным фондом «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».