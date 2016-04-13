При поддержке фонда, посвященного Афону, группа паломников-священнослужителей посетит Святую Гору

В ближайшие дни духовенство Киевской епархии Украинской православной церкви отправится в паломническую поездку на Афон.

Путешествие на Святую Гору организовано паломнической службой «Панагия» при Благотворительном фонде «Православное наследие на Святой Горе Афон».

В предпасхальный период паломники посетят афонские монастыри, примут участие в богослужениях и смогут пообщаться с афонскими монахами.

«Человек, который хотя бы раз в жизни побывал на Афоне, уже никогда не сможет жить, как прежде, ведь Святая Гора несет в себе большую силу, являясь символом духовности и веры. Очень хочется, чтобы как можно больше священнослужителей могли попасть на эту благодатную землю. Потому мы обеспечиваем паломнические поездки для священнослужителей и мирян. Наша служба уже организовала паломничество для трех групп священнослужителей. Сейчас в предпасхальный период состоится следующая поездка», - рассказал основатель Благотворительного фонда «Православное наследие на Святой Горе Афон» Дмитрий Ворона.

Он также добавил, что фонд ставит перед собой цель – помочь сельскому духовенству посетить Афон, чтобы приобщится и познакомится с многовековой духовной жизнью и культурой Святой Горы.

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