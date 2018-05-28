Мариино стояние: раз в году в этот день православные совершают более тысячи земных поклонов

Венцом великопостных трудов можно назвать давнюю православную традицию усердной молитвы на Мариином стоянии. Эта особая служба состоится в среду вечером, 13 апреля, во всех православных храмах.

Мариино стояние - одно из самых продолжительных богослужений, на котором единственный раз в году целиком читают Великий покаянный канон Андрея Критского.

Великий покаянный канон состоит из 250 тропарей. Он побуждает человеческую душу к исправлению жизни и напоминает о том, что пост – время покаяния.

В первые дни Великого поста канон Андрея Критского уже читали, разделив на четыре части. Но в этот раз его прочтут полностью, добавив к нему канон преподобной Марии Египетской и чтение ее жития. На Мариином стоянии верующие совершают более тысячи земных поклонов. Те, кто соблюдал Великий пост, и те, кто не смог придерживаться его, стараються посвятить этот день сугубым молитвам и обязательно посетить эту службу.

Чтение канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии Египетской на 5-й седмице совершается Церковью со времени VI Вселенского Собора. На этом богослужении многократно звучат святые слова покаяния: “Помилуй мя, Боже, помилуй мя”. И прошения “Преподобный отче Андрее, моли Бога о нас! Преподобная мати Мария, моли Бога о нас!”

Преподобная Мария Египетская - одна из самых великих святых за всю историю христианства. В ее житии говорится о том, как низко может пасть человек и как высоко способен возвыситься, благодаря покаянию и служению Богу.

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