Король Иордании оплатит реставрацию Кувуклии над Гробом Господним

Король Иордании Абдалла II направил письмо патриарху Иерусалимскому Феофилу III, в котором уведомил его о том, что возьмет на себя расходы на реставрацию Кувуклии — часовни над Гробом Господним, сообщает иорданская The Jordan Times.

Ранее Иерусалимский патриархат объявил о том, что Кувуклия будет отреставрирована впервые с 1810 года, когда она была построена. В результате двух землетрясений — в 1927 и 1934 годах — часовня была серьезно повреждена и потеряла устойчивость. С 1947 года здание поддерживают металлические балки, установленные в качестве временной меры.

"Его величество король Абдалла издал Королевское благодеяние для обеспечения реставрации часовни над могилой Иисуса в иерусалимском храме Гроба Господня за счет Его Величества", — сообщает газета.

Издание также цитирует ответное послание патриарха Феофила III, заявившего, что "роль Иордании в защите христианской жизни на Святой Земле неоценима". Он также отметил "уникальную роль" Иордании в защите христианских и мусульманских святынь региона.

Храм Воскресения Христова в Иерусалиме был построен в IV веке и с тех пор неоднократно перестраивался. В нем находится одна из главных святынь христиан — Гроб Господень, где, согласно преданию, был погребен, а через три дня воскрес Иисус Христос. Именно на этом месте загорается Благодатный огонь.

О предстоящей реставрации Кувуклии православный Иерусалимский патриархат и францисканская кустодия Святой земли объявили в конце марта. Работы начнутся после наступления православной Пасхи, которая отмечается в этом году 1 мая.

Научные исследования, проведенные перед началом работ, показали, что величайшая святыня христианского мира находится в плачевном состоянии из-за влажности, которую вызывает конденсат, образующийся от дыхания многочисленных паломников, а также из-за теплового воздействия свечей.

Реставрация стала возможной благодаря согласию, достигнутому между тремя основными конфессиями, имеющими право на совместное пользование Кувуклией, – православными, католиками латинского обряда, которые представлены францисканской кустодией, и армянами. Реставрация базилики Воскресения Христова началась в 1961 году и постепенно продвигается несмотря на то, что работы осуществляются очень медленно.

По материалам РИА Новости и Благовест инфо