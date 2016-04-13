100-летний афонский старец Иеремия дал духовные наставления украинцам

Молиться, руководствоваться Евангелием и учением Церкви, держаться своего Предстоятеля – Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, любить родину и ближних Христовой жертвенной любовью и не смешивать политику с верой.

Пожелал украинцам 100-летний игумен Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря схиархимандрит Иеремия (Алехин) во время беседы с архиепископом Запорожским и Мелитопольским Лукой, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии.

Напомним, 100 лет старейшему игумену Святой Горы Афон схиархимандриту Иеремии (Алехина) исполнилось 22 октября прошлого года. В этот день отец Иеремия был удостоен награды Украинской Православной Церкви орденом преподобных Антония и Феодосия Печерских I степени.

В своем слове афонский старец отметил, что «со скорбью в сердце мы узнаем новости из Украины не только потому, что в нашем монастыре много украинцев, но и потому, что мы едины во Христе – дети Божии, и как учит апостол Павел: «если заболит один член – то болит и все тело». Паломники из Украины часто спрашивают нас: «За что им это и когда наступит мир?». Ответ очень прост: формальное отношение к вере, постоянная критика и клевета на Церковь, уклонение некоторых в раскол, поклонение благополучию, деньгам и развлечениям – вот причины нестроений в Украине, которые попустил совершиться Бог.

Часто от нас ждут пророчества, но пророчество дается для покаяния, нашего возвращения к Богу, а не организации нашей личной жизни или самоуспокоенности. Человек должен извлекать духовную пользу из слов, которые он услышал от афонитов, а для этого ему необходимо обладать ясным умом, чтобы интерпретировать события, когда они произойдут, то есть в состоянии судить о них естественно и в Духе.

Это значит, что способность к рассуждению дают трезвение, молитва и любовь, а не погружение в информационной поток.

Для скорейшего установления мира на украинской земле необходимо жить благочестиво и кротко, на деле быть исполнителями Христовых заповедей. Мы должны обратить усердное внимание на свою собственную духовную жизнь, стараться жить по Евангелию.

Но это не возможно без искреннего покаяния Богу, регулярного посещения богослужений в храме и причастия святых Христовых Таин, молитвы к Богу и помощи людям, любви к Церкви, уважения окружающих, при этом не разделять их на своих и чужих, патриотов или сепаратистов, русскоговорящих или украиноговорящих, ведь мы все объединены Телом и Кровью Христа. Откройте Евангелие и посмотрите на себя в свете слова Божия, вот что поможет нам избежать риска впасть в заблуждение и прелесть. Нам кажется, что Бог забыл про нас, но Он любит нас и очень хочет нашего спасения, но даже Он не может нас спасти без нашего собственного на то произволения и деятельного участия. Имея греховное и неисправимое состояние, мы сопротивляемся своему спасению, поэтому Господь вынужден применять к нам горькие и болезненные лекарства».

Архиепископ Лука попросил молитв отца-игумена и братии монастыря за Украину, Украинскую Православную Церковь, Её Предстоятеля – Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с Богом хранимою паствою. На что старец ответил, что он сам и братия обители всегда с сыновьей любовью встречают Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и постоянно молятся за Украинскую Православную Церковь во главе с Её Предстоятелем, а также за Украину и украинский народ.

Отец Иеремия пожелал запорожский паломникам и украинцам стоять в истине, не смешивать политику с верой, руководствоваться только Евангелием и учением Церкви, а также держаться своего Предстоятеля – Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, любить свою родину и ближних Христовой жертвенной любовью.

«Пусть эта радость, которую вы получили от Божьей Матери и святых угодников во время паломничества на Святой Горе Афон, всегда пребывает с вами, православными запорожцами и украинским народом, – сказал старец. – Уверен, Божья Матерь всегда будет покровительницей и заступницей всем православным христианам, в том числе, на благословенной земле Украины».

Ранее Информационно-просветительский отдел УПЦ сообщал, что архиепископ Лука возглавил автопробег на Святую Гору. Мероприятие длилось с 21 по 29 марта и было посвящено празднованию1000-летия древнерусского монашества на Афоне. Во время своего паломничества на Святую Гору запорожцы встретились с Болгарским ПатриархомНеофитом, секретарем Священного Синода Румынской Православной Церкви епископомВарлаамом и игуменом монастыря Ксенофонт Святой Горы Афон архимандритом Алексием.