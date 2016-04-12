Церковь просит помочь в лечении четырехлетнего сына священника, болеющего аутизмом

Всех неравнодушных просят оказать помощь в сборе средств на лечение сына священника, которому поставили диагноз «атипичный детский аутизм». Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

Необходима помощь сыну клирика Запорожской епархии УПЦ, иерея Геннадия Елина – четырехлетнему Кириллу. Диагноз мальчика – «атипичный детский аутизм».

Системные знания меняют все. По рекомендации специалистов и по отзывам других родителей, которые столкнулись с аналогичной проблемой, у детей появились значительные улучшения после курсов дельфинокоррекции. На это требуются средства, которыми отец Геннадий не располагает. Курс лечения стоит 47 тыс. гривен.

Многие считают, что помогать можно только большими суммами, что только состоятельные и обеспеченные люди могут позволить себе пожертвовать деньги. Но это не совсем так. Многие сборы закрываются благодаря простым и далеко не состоятельным людям.

Реквизиты для оказания помощи:

Карта «ПриватБанка»: 5168 7423 4178 4266.

Получатель – Елин Геннадий Геннадьевич.