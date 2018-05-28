8 главных страстей и борьба с ними по учению Иоанна Лествичника

Чревообъедение, блуд, гнев, сребролюбие, печаль не по Богу, уныне, тщеславие, гордость.

Эти восемь главных страстей по учению преподобного Иоанна Лествичника служат удовлетворению греховных потребностей людей. Преподобный Иоанн – великий подвижник и автор «Лествицы» - учения о достижении спасения, описал путь, благодаря которому человек может очиститься от страстей и пороков, восстановить в себе образ Божий.

На иконе «Лествица» изображена лестница от земли до небес. По ней восходят люди. Господь протягивает к ним руки. Но на каждой из тридцати ступеней людей ждут испытания.

Согласно святым отцам Церкви, за каждой страстью стоит бес, зависимость от которой делает человека пленником того или иного порока.

С церковнославянского языка слово «страсть» переводится как «страдание». Больше всего людей мучают их страсти и грехи. Если страсть завладеет человеком, она лишает его спасения, мучает, делает рабом порока.

Преподобный Иоанн Лествичник писал: «страстью называют уже самый порок, от долгого времени вгнездившийся в душе и через навык сделавшийся как бы природным ее свойством, так что душа уже произвольно и сама собой к нему стремится».

Ниже приводим некоторые мысли преподобного Иоанна из «Лествицы» о каждой из страстей и об одной из добродетелей, которая помогает победить порок.

ЧРЕВООБЪЕДЕНИЕ - ПОСТ

Чревоугодие есть притворство чрева; потому что оно, и будучи насыщено, вопиет: „мало!”, будучи наполнено, и расседаясь от излишества, взывает: „алчу”.

Пост есть насилие естества. Отвержение всего, что услаждает вкус. Погашение телесного разжжения, истребление лукавых помышлений. Освобождение от скверных сновидений, чистота молитвы, светило души, хранение ума, истребление сердечной бесчувственности, дверь умиления, воздыхание смиренное, радостное сокрушение, удержание многословия, причина безмолвия, страж послушания, облегчения сна, здравие тела, виновник бесстрастия, разрешение грехов, врата рая и небесное наслаждение.

БЛУД - ЦЕЛОМУДРИЕ

Есть бес, который, как только мы возляжем на одр, приходит к нам и стреляет в нас лукавыми и нечистыми помыслами, чтобы мы, поленившись вооружиться против них молитвою и уснувши со скверными помыслами, объяты были потом и скверными сновидениями.

Целомудрие есть чистота души и тела… Представь Господу немощь своего естества. сознавая во всем свое бессилие, и неощутительным образом получишь дарование целомудрия.

ГНЕВ – КРОТОСТЬ

Гнев есть воспоминание сокровенной ненависти, т.е. памятозлобия. Гнев есть желание зла огорчившему. Вспыльчивость есть безвременное воспаление сердца. Огорчение есть неприятное чувство, гнездящееся в душе. Раздражительность есть удобопреклонное движение нрава и безобразие души.

Кротость есть скала, возвышающаяся над морем раздражительности, о которую разбиваются все волны, к ней приражающиеся: а сама она не колеблется… Начало блаженного незлобия сносить бесчестия, хотя с огорчением и болезнию души. Средина – пребывать в оных беспечально. Конец же оного, если только оно имеет конец, – принимать поношения, как похвалы. Да радуется первый; да возмогает второй; блажен о Господе, и да ликует третий»

СРЕБРОЛЮБИЕ - БЕСПРИСТРАСТИЕ

Сребролюбие есть и называется «корень всех зол» (1Тим.6:10); и оно действительно таково, ибо производит ненависть, хищения, зависть, разлучения, вражды, смущения, злопамятство, жестокость и убийства.

Малым огнем сожгли некоторые много вещества; и одною добродетелью избежали многие всех вышеописанных страстей: эта добродетель называется беспристрастием. Она рождается в нас от опытного ведения и вкушения Божественного разума, и от попечения о страшном ответе во время исхода из сего мира.

ПЕЧАЛЬ НЕ ПО БОГУ – СТРАХ БОЖИЙ

Кто истинно возлюбил Господа, кто истинно желает и ищет будущего царствия, кто имеет истинную скорбь о грехах своих, кто поистине стяжал память о вечном мучении и страшном суде, кто истинно страшится своего исхода из сей жизни, тот не возлюбит уже ничего временного… Если кто думает, что не имеет пристрастия к какой-нибудь вещи, а лишившись ее, печалится сердцем, то вполне прельщает самого себя.

Страх Божий, когда он бывает в чувстве души, обыкновенно очищает и истребляет нечистоту ее.

УНЫНИЕ - МОЛИТВА

Наблюдай и увидишь, что оно борет тех, которые стоят на ногах, склоняя их к тому, чтобы сели; а сидящих увещевает приклониться к стене; оно заставляет посмотреть в окно келлии, побуждает производить стук и топот ногами. Плачущий о себе не знает уныния.

Молитва, по качеству своему, есть пребывание и соединение человека с Богом; по действию же, она есть утверждение мира, примирение с Богом, матерь и вместе дщерь слез, умилостивление о грехах, мост для перехождения искушений, стена, защищающая от скорбей, сокрушение браней, дело Ангелов, пища всех бесплотных, будущее веселие, бесконечное делание, источник добродетелей, виновница дарований, невидимое преуспеяние, пища души, просвещение ума, секира отчаянию, указание надежды, уничтожение печали, богатство монахов, сокровище безмолвников, укрощение гнева, зеркало духовного возрастания, познание преуспеяния, обнаружение душевного устроения, предвозвестница будущего воздаяния, знамение славы. Молитва истинно молящемуся есть суд, судилище и престол Судии прежде страшного суда.

ТЩЕСЛАВИЕ – УКОРЕНИЕ СЕБЯ ПЕРЕД БОГОМ

Тщеславный человек есть идолопоклонник, хотя и называется верующим. Он думает, что почитает Бога; но в самом деле угождает не Богу, а людям.

Начало к истреблению тщеславия есть хранение уст и любление бесчестия; середина же – отсечение всех помышляемых ухищрений тщеславия; а конец, (если только есть конец в этой бездне), состоит в том, чтобы стараться делать перед людьми то, что нас уничижает, и не чувствовать при оном никакой скорби.

ГОРДОСТЬ - СМИРЕНИЕ

Начало гордости – корень тщеславия; середина – уничижение ближнего, бесстыдное проповедание своих трудов, самохвальство в сердце, ненависть обличения; а конец – отвержение Божией помощи, упование на свое старание, бесовский нрав.

Смирение есть духовное учение Христово, мысленно приемлемое достойными в душевную клеть... Смиренномудрие есть дверь царствия небесного, и она вводит туда приближающихся к ней.

Для «УНИАН-Религии» - БФ «Православное наследие Украины на Святой горе Афон».