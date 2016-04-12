Афонский Хиландарский монастырь будет поддерживать генеральный директор Сербия-газ. Об этом сообщает сайт "Православное наследие Украины на Святой горе Афон" со ссылкой на греческий ресурс Agioritikesmnimes.

Генеральный директор сербской государственной компании «Сербия-газ» Душан Баиатович вместе с сотрудниками компании посетил Хиландарский монастырь на Афоне.

Во время встречи с игуменом святой обители архимандритом Мефодием ему рассказали о восстановительных работах в монастыре, которой пострадал во время пожара 4 марта 2004 года.

Сайт также сообщает, что благодаря личной поддержке генерального директора «Сербия-газ» Душана Баиятовича были проведены восстановительные работы в музее и кладовой монастыря.

Душан Баиатович пообещал и далее помогать обители, которая является значимым духовным центром для сербского народа.