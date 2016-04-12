Сайт об Афоне разместил подборку фотографий праздника в Симонопетрийской келии в Карее

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы особо празднуется на Афоне: в монастырях, скитах и келиях служатся многочасовые агрипнии. Сайт БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", ссылаясь на греческий ресурс, предлагает подборку фотографий из Благовещенской келии Симонопетрийского монастыря в Карее.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter