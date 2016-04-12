Сайт об Афоне разместил подборку фотографий праздника в Симонопетрийской келии в Карее
13:16, 12 апреля 2016Православие
1206
Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы особо празднуется на Афоне: в монастырях, скитах и келиях служатся многочасовые агрипнии.
Сайт БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", ссылаясь на греческий ресурс, предлагает подборку фотографий из Благовещенской келии Симонопетрийского монастыря в Карее.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter