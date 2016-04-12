Когда мы надеемся на себя, то всегда падаем – Предстоятель УПЦ

В Воскресенье 4-е Великого поста, 10 апреля, в день памяти преподобного Иоанна Лествичника, Блаженнейший Митрополит Онуфрий подчеркнул, что тот, кто не ищет своей воли, но «алчет и жаждет» правды Божией, обретает чувство милосердия. «Такой человек если увидит, что кто-то согрешил, совершил что-то непристойное, то не судит его, – пояснил Архипастырь, – а говорит, что этот человек пал по немощи – еще не познал, что надо вручить себя в руки Божии».

«Когда мы на себя надеемся, на свои силы, на свои возможности, то мы всегда падаем», – добавил Предстоятель.

Проявляющий же милость к другим сам заслуживает милости. Вместе с тем, человек милостивый обретает чистоту сердца.

Первосвятитель отметил, что человек обладает не только телесным, но и душевным зрением, которым способен рассмотреть свои помыслы, чувства, желания. «Эти наши духовные очи запачканы грехом, – подчеркнул Архипастырь. – Мир, который мы видим через эти глаза, преломляется, он видится не таким, какой он есть».

Мир в действительности красивый, прекрасный, как и каждый человек. Блаженнейший Митрополит Онуфрий отметил, что мир для нас плохим становится не потому, что сам по себе плохой, но потому, что созерцающий его имеет нечистое сердце, иначе говоря, засоренное внутреннее зрение.

«Когда человек достигает такого состояния, что он кроток, милует всех, у него появляется чистота сердца, – заключил Архипастырь. – И такой человек Бога узрит». Он уже видит не только очами веры через чтение священных книг, поучений мудрых мужей, а видит Бога как Другого посредством своего внутреннего зрения. И от этого человек испытывает чувство счастья, радости и мира.

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