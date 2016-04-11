Община УПЦ в Сумах заложила сквер в честь героя АТО, погибшего в Славянске

Сквер в честь Героя Украины Александра Анищенко, погибшего в зоне АТО на Донбассе, заложила сегодня в Сумах община Серафимо-Сергиевского храма Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, оформление сквера завершат ко второй годовщине гибели героя АТО - до 5 мая.

«Александр жил недалеко, посещал наш храм. Поэтому наши прихожане инициировали закладку сквера возле церкви в память о нем. Местные жители эту идею поддержали и активно помогают», – сообщил настоятель храма протоиерей Вячеслав Темный.

В день закладки сквера в честь героя АТО состоялся молебен, также была отслужена панихида по всем погибшим воинам. Прихожане установили табличку с информацией о начале обустройства сквера. На событии присутствовали родители Александра Анищенко.

По словам отца Вячеслава, место для сквера выбрано очень удачно.

«Рядом с нашим храмом расположена детская поликлиника и молочная кухня. Много мам с колясками, им негде присесть отдохнуть. Район большой, а зеленых зон практически нет. Вообще наш храм люди называют «детским» – каждое воскресенье у нас причащается около 200 детей. В планах общины храма – строительство детской площадки», – рассказал настоятель.

Он отметил, что все работы по благоустройству и озеленению территории будут выполнены силами прихожан.

«Мы наведем здесь порядок, обустроим сквер и будем за ним ухаживать. Мы делаем все своими силами. Если кто-то захочет поучаствовать, будем очень рады», – сказал отец Вячеслав.

Как сообщалось, 1 октября 2015 года в Сумах неизвестными был совершен акт вандализма - поджог храма преподобного Сергия Радонежского Украинской Православной Церкви.

Справка Центра информации УПЦ

Заместитель начальника сумского подразделения группы «Альфа» полковник Александр Анищенко погиб в 2014 году в Славянске, защищая раненных товарищей. Указом Президента Украины ему было посмертно присвоено звание Героя Украины. В 2014 году первый курс в Национальной академии СБУ был назван именем Александра Анищенко. Сумской городской совет присвоил ему звание Почетного гражданина города Сумы.

Фото предоставлены Центром информации УПЦ